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İsmail Mertkollu, U17’de Bronz Madalya Kazandı

ÖĞRENCİNDEN BÜYÜK BAŞARI

Afyonkarahisar Spor Lisesi temsilcisi İsmail Mertkollu, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleştirilen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 65 kilogram serbest stil kategorisinde bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Milli sporcu Mertkollu, Moldovalı, İsveçli, Ermeni ve Azerbaycanlı rakiplerini yenerek hem Afyonkarahisar’ı hem de ülkeyi onurlandırdı.

AİLESİ VE ANTREÖRLERİ DESTEK OLDU

Afyonkarahisar İl Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “Başarı yolculuğunda en büyük destekçileri olan ailesini, Afyonkarahisar THOM antrenörlerini, Milli Takım antrenörlerini ve emeği geçen tüm öğretmen ile idarecileri tebrik ediyor, öğrencimize başarılarla dolu bir spor kariyeri diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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