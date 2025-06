İsmail Mücahit Alptekin, PKU’lu hastalara önerilerde bulundu

PKU HASTALARINA BAYRAM ÖNERİLERİ

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Mücahit Alptekin, bayram döneminde fenilketonüri (PKU) hastalarının özellikle hayvansal proteinler ve hazır gıdalardan kaçınmalarını öneriyor. Alptekin, ailelere de PKU’lu çocukları dikkatli bir şekilde izlemelerini tavsiye etti. Alptekin, AA muhabirine verdiği röportajda, bebeğin topuk kanından tespit edilen ve genetik bir hastalık olan PKU’nun dünya genelinde en yaygın olarak Türkiye’de gözlemlendiğini belirterek, bu konuda toplumda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

HASTALIK HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Metabolizma kliniklerinde PKU’nun tanı, tedavi ve takip süreçlerinin gerçekleştirildiğine dikkat çeken Alptekin, “PKU, metabolizma hastalıklarının en önemlilerinden birisidir. Bunu genel anlamda doğuştan gelen metabolik hastalıklarda, besinlerle aldığımız ve vücudumuzun yağ, karbonhidrat ve protein metabolizmalarındaki sorunlar olarak ele alabiliriz.” dedi. Alptekin, Türkiye’de PKU prevalansının ortalama 5 binde bir olduğunu ve her yıl 300 ila 400 yeni hastanın dahil olduğunu belirtti. Bu durumun özellikle akraba evlilikleri nedeniyle arttığını ifade etti.

PROTEİN TÜKETİMİNE DİKKAT

PKU’lu bireylerin protein kaynaklı gıdığı tüketiminde dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Alptekin, doktor ve diyetisyenler tarafından sıkı takibe alınmaları gerektiğini belirtti. Besinlerle alınan proteinlerden birinin fenilalanin olduğuna değinen Alptekin, “Sağlıklı bireylerin vücuda aldığı fenilalanin bir enzim aracılığıyla tirosin aminoasitine dönüşüyor ancak bu hastalık grubunda enzim sorunları nedeniyle dönüşüm gerçekleşmiyor,” dedi. Bunun sonucunda fenil ketonların birikmesiyle nörolojik hasarların meydana geldiğine dikkat çekti.

ERKEN TANININ ÖNEMİ

Alptekin, PKU’nun net bir tedavi yönteminin olmadığını ve erken tanının büyük önem taşıdığını belirterek, “Erken tanı hayat kurtarır. Topuk kanıyla bu hastalığın tanısı ilk konulduğunda, diyet tedavisiyle ömür boyu sağlıklı yaşam kalitesi yüksek olan hastalar ve aileleri yaşayabilir fakat geç tanı durumunda beyin fonksiyonlarındaki geri dönüş mümkün olamayabiliyor.” dedi. Ayrıca, devletin PKU’lu hastaları desteklediğini ve ailelere fenilalanin içermeyen mamaların Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla ücretsiz sağlandığını da aktardı.

HAZIR BESİNLERDEN KAÇINILMALI

Alptekin, hazır gıdaların içerisinde bulunan tatlandırıcıların (aspartam) fenilalanin açısından zengin olduğunu belirterek PKU tanısı almış bireylerin bu tür gıdalardan, hayvansal kaynaklı proteinler ve süt ürünleri gibi gıdalardan uzak durması gerektiğini vurguladı. Ailelere, diyetisyen kontrolünde hazırlanmış beslenme programlarına uymaları konusunda yönlendirmeler yaptı.

ALTERNATİF BESİNLER ÖNERİYOR

Diyetisyenlerin çocuklar için kırmızı et yerine sebze köftesi ve sebzeden yapılan pizzalar gibi alternatiflerin önerildiğini belirten Alptekin, PKU tanısı almış ve klinik takibi iyi giden hastaların diyetisyen gözetiminde et tüketimlerinde sorun yaşamayacaklarını ifade etti. Kurban Bayramı’nda et tüketiminin yaygın olacağını hatırlatarak ailelerin küçük yaş grubundaki çocukları bu konuda dikkatlice izlemeleri gerektiğini söyledi. Alptekin, evlilik öncesinde ailelerin genetik test yaptırarak taşıyıcı olup olmadıklarını öğrenebileceğini de sözlerine ekledi.