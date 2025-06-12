İsmail Özer, Pamuk İddialarını Reddetti

PAMUK BİRLİĞİ’NE YÖNELİK İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, son dönemlerde ulusal ve yerel basında yer alan Pamuk Birliği’ne yöneltilen zimmet iddialarına dair önemli açıklamalarda bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Tariş Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve Genel Müdürü İsmail Peker hakkında yürütmekte olduğu soruşturmayı üzüntüyle öğrendiklerini belirten Özer, bu iddiaların kooperatifleri ve üreticileri derinden yaraladığını ifade etti.

İDDİALAR ÜRETİCİLERİ ÜZÜYOR

Özer, Tariş Pamuk Birliği’nin ve kooperatiflerin, üreticilerin emeğine katma değer sağlamak amacıyla var olduğunu vurgulayarak, “Amacımız ortaklarımıza katkı sağlamak, üretimlerine destek olmak. Ancak birliğimizin bu tür iddialarla anılması en çok bizleri ve üreticilerimizi üzmektedir” dedi.

BÜYÜK AVANS İDDİALARIYLA TEPKİ

Söke Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, gündemdeki dikkat çekici iddialara da değinerek, ilçede faaliyet gösteren bir ticari firmaya sadece 1,5 ay içerisinde 57 milyon lirayı aşan avans verildiği iddialarını sert bir dille eleştirdi. Özer, “Bizler en büyük bütçeli kooperatifler dahi olsak, bugüne kadar birliğimizden bu tutarlarda avans alma imkanımız olmamıştır. Kaldı ki, kuruluş sermayesi 5 milyon lira olan ve bu şartları dahi yerine getirmeyen bir firmaya bu kadar kısa sürede böyle bir ödeme yapılması kabul edilemez” şeklinde konuştu.

PAMUK PİYASASINDAKİ UYGULAMALARA DİKKAT ÇEKTİ

Özer, pamuk sektöründe bu kadar yüksek miktarda bir avans verilmesinin görülmemiş bir uygulama olduğunu belirterek, “Kooperatifler olarak avans uygulamalarını sıkı teminat ve ipotek şartlarıyla yürütüyoruz. Bu kadar teminatsız, ipoteksiz bir işlem kabul edilemez. İddialar mutlaka titizlikle araştırılmalı” ifadelerini kullandı.

SUSKUNLUK ŞÜPHELERİ ARTIRIYOR

Söke Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Tariş Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve Genel Müdürü İsmail Peker’e çağrıda bulunarak, soruşturma konusundaki avans işlemleri ile ilgili kamuoyunu aydınlatmalarını istedi. Özer, “Her geçen gün süren suskunluk, akıllarda iddiaların gerçek olabileceği yönünde soru işaretleri doğuruyor. ‘Sükut ikrardan gelir’ atasözünde olduğu gibi sessizlik şüpheleri artırıyor. Biz kooperatifler olarak bu süreci dikkatle takip ediyoruz” şeklinde konuştu. Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, konuyla ilgili yapılacak resmi açıklamaları beklediklerini belirterek, kamuoyunun bu süreci dikkatle izlemesini istedi.