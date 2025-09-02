İsmail Rodoplu, 5. Yılında Anıldı

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinin önemli simalarından biri olan eski bağımsız milletvekili ve gazeteci İsmail Rodoplu, vefatının 5. yılında kabri başında dualarla anıldı. Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) tarafından organiz edilen anma töreni, Rodoplu’nun Gümülcine’ye bağlı Semetli köyündeki kabri başında gerçekleştirildi. Türkiye’nin Gümülcine Muavin Konsolosu Adnan Öztürk, Batı Trakya Türk Azınlığı kurum temsilcileri ve çok sayıda Batı Trakyalı Türk, bu anlamlı etkinlikte bir araya geldi. Törende yapılan konuşmalarda, İsmail Rodoplu’nun dürüst ve mütevazı kimliği, Batı Trakya Türklerinin haklarını savunmadaki öncü rolü ve mücadelesinin gelecek nesillere örnek oluşturması gerektiği ifade edildi.

İSMAİL RODOPLU KİMDİR?

1938 yılında Batı Trakya’da, Gümülcine şehrine bağlı Semetli köyünde doğan İsmail Rodoplu, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın maruz kaldığı sorunları uluslararası alanda dile getirerek, Türklerin haklarını savunmada önemli bir rol üstlendi. 1982 yılında Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin kurucuları arasında yer alan Rodoplu, 1983-1992 yılları arasında derneğin başkanlığını yürüttü. Bu dönemde, Batı Trakya Türklerinin eğitim haklarını savunmak ve toplumun haklarını korumak için çeşitli çalışmalar yaptı. 1977 yılında “Gerçek” isimli bir gazete çıkararak azınlık toplumunun sesi oldu ve özgürlük mücadelesini basın aracılığıyla sürdürdü. Rodoplu, Batı Trakya Türk azınlığının siyasi yaşamında önemli bir dönüm noktası olan “bağımsız liste hareketi”nde de etkili bir rol üstlendi. 5 Kasım 1989 genel seçimlerinde bağımsız aday olarak seçime katıldı ve kazanarak 1990 yılına kadar Yunan Parlamentosu’nda milletvekilliği görevini üstlendi.