İsmail Saka, 12 Eylül’ün mağduru. Gençler yasaları çiğnemesin. İşkenceler, insanlık onurunu zedeler. Darbe, MHP’yi engellemek için yapıldı. Saka, gençlere geçmişten ders almayı öneriyor

DARBENİN YILDÖNÜMÜNDE ANILAR CANLANIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen 12 Eylül 1980 askeri darbesinin mağdurlarından İsmail Saka, yaşadığı işkenceleri ve mücadele süreçlerini darbenin 45’inci yıl dönümünde aktardı. Saka; “Bu yaşananlar şimdiki gençlere örnek olsun, hiçbir zaman yasaları çiğnemesinler, insanlık onuruna saygılı davransınlar” şeklinde konuştu. Türkiye’de sağ ve sol görüş ayrılıklarının en yoğun şekilde yaşandığı bir dönemde, Kenan Evren öncülüğünde gerçekleştirilen bu darbe üzerinden 45 yıl geçti. Dönemin genç kuşağı, ağır şiddet ve işkencelere maruz kaldı ve çoğu kişi uzun yıllar aile, iş ve sosyal hayatında ciddi mağduriyetler yaşadı. Ülkücü Gençlik hareketinin bir üyesi olan 70 yaşındaki İsmail Saka, geçen yıllar sonrası Türkiye’deki olayların o döneme benzer şekilde seyrettiğini belirtti. İşkencelerini anlatırken duygusal anlar yaşayan Saka, geçmişte yaşananların yeni nesillere ibret olmasını ve yasaların ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

TARİHİN ACILIKLARI VE DERİN YARALAR

Ismail Saka, 1975-1980 yılları arasında yaşanan olayları kendi perspektifinden aktararak, “Biz o zaman Ülkü Ocakları Derneği’nin farklı kademelerinde çalışıyorduk. En son Ülkü Yolu Derneği’nin yönetim kurulu üyesiydim. Türkiye’nin o günkü şartlarının çok ağır olduğunu ve ülkenin giderek büyük bir kaosa sürüklendiğini görüyorduk. Hatta son zamanlarda öğrenci evlerini basan yasa dışı sol örgütler çok kardeşimizi, çok ülküdaşımızı şehit etti. Ülkenin son hali o kadar kötüydü ki, darbenin sonucu olarak Türkiye belli bir düze çıktı” dedi.

İsmail Saka, darbenin özellikle Ülkücü Hareket ve Milliyetçi Hareket Partisi’ni (MHP) engellemek amacıyla yapıldığına inandığını ifade ederek, “Biz o zaman söylediğimizi şimdi de söylüyoruz. O zamanki derneklerimiz şimdi de aynı. Yine Ülkü Ocakları var, yine MHP var. Ama yasa dışı sol örgütler o zaman da yasa dışıydı. Şu anda yoklar. Ama biz tamamen yasalar çerçevesinde hareket ettik. Bu darbe MHP’nin önünü kesmek için yapılmıştır. Çünkü MHP 12 Eylülden önce iktidara yürüyordu” şeklinde belirtti.

İŞKENCELERİN GÖLGESİNDE GEÇEN GÜNLER

Saka, Ankara Mamak Cezaevi’ndeki C-5 koğuşunda deneyimlediği işkenceleri şu sözlerle anlattı: “Darbe olduğunda bizi C-5 koğuşuna aldılar. Filistin askısından elektrik vermeye pek çok işkence gördük. Zeki Kaman, Dürüst Oktay gibi işkenceciler ve askeri savcılar sorgularımıza katılıyordu. Kendimizi çok kötü, insanlık dışı bir halde bulduk. Su dahi vermediler, gidip tuvaletten su içiyorduk. Sonuç olarak birçok arkadaşımız beraat etti. Daha sonra yine parti içerisinde milletvekili oldular, parti kurdular. Ama işkencelerden dolayı düşüncelerimizde hiçbir farklılık olmadı. Biz o gün ne düşündüysek şu anda da aynı şeyleri düşünüyoruz.”

EĞİTİM VE GELECEK HAYATLARI ETKİLENDİ

Cerrahpaşalı eğitimli bir birey olan İsmail Saka, yaşanan olayların zorluklarına da değinerek, “Okula gidemedik. Bazı arkadaşların yanlış ya da kasıtlı ifadeleri bizim yıllarımıza mal oldu. Hayata arkadaşlarımızdan daha geç atıldık, bunlar bizim istikbalimize mal oldu. Devlet kademelerinde de, atamalarımızda sıkıntılar yaşadık, uzun süreler bekledik. Hiçbir cezai müeyyidemiz olmamasına rağmen bizi kasıtlı olarak engellediler” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE TAVSİYELER

Son olarak, İsmail Saka, Türkiye’deki gençlere geçmişte yaşananları örnek almalarını tavsiye ederek; “Günümüzün gençlerine, geçmiş dönemlerde yaşanan hadiselerin örnek olmasını; hiçbir zaman yasaları çiğnememeleri, insanlık onuruna ve bütün canlılara saygılı davranmalarını tavsiye ederim” şeklinde söyledi.