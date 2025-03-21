İsmail Saymaz, Gezi Soruşturmasında Gözaltına Alındı

İSMİL SAYMAZ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma doğrultusunda, gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Parkı eylemlerinde aktif rol oynaması ve sosyal medya üzerinden gerçekle bağdaşmayan bilgileri paylaşarak vatandaşları kışkırtması nedeniyle “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alındı. İsmail Saymaz ile ilgili olarak yeni bir gelişme ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İsmail Saymaz’ın adliyeye sevk edildiği bildirildi. Kendisi, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi’nde savcıya ifade verecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında, Saymaz’ın Gezi Parkı olaylarının organizatörü olan Mehmet Osman Kavala’nın web sitesinin hazırlanmasında rol aldığı ve eylemleri basın aracılığıyla yayma amacı doğrultusunda kurmayı planladığı bir televizyon kanalı hakkında bilgi aldığı belirlendi.

Soruşturma çerçevesinde, Saymaz’ın Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun bir irtibat içerisinde bulunduğu tespit edildi. Saymaz’ın sosyal medya üzerinden olaylarla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunduğu ve bu süreçte aktif olarak rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlendi. Soruşturma kapsamında İsmail Saymaz, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla gözaltına alındı.