İsmail Şimşek, Okulu Ziyaret Etti

Nazilli’de Yeni Eğitim Dönemine Katkı Sağlayan Ziyaret

Aydın’ın Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, yeni açılışı yapılan Şehit Muhammed Can Sevim Ortaokulu’nun mobilya imalatını gerçekleştiren Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, okul atölyelerinde üretilen mobilyaların kalitesini inceleyen Şimşek, ortaya konulan işlerin kalitesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Mesleki Eğitimin Değeri Vurgulandı

Öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerin özverili çalışmalarını takdir eden İsmail Şimşek, mesleki eğitimin önemli bir rol oynadığına dikkati çekti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, “Bu çalışmalar hem öğrencilerimizin mesleki beceriler kazanmasına hem de topluma fayda sağlamasına değerli katkılar sunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.