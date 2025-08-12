İsmail Taşgeldi, ‘Son Rüzgar’ filmi ile ödüller aldı

KISA FİLM ÖDÜLLERİ İLE DÖNDÜ

Kayseri’de yaşayan fotoğraf sanatçısı ve film yönetmeni İsmail Taşgeldi (40), Tomarza ilçesinde çekilen yaklaşık 20 dakikalık ilk kısa filmi ‘Son Rüzgar’ ile uluslararası alanda 11 ödül kazandı. Taşgeldi, Los Angeles, Berlin, Londra, Toronto ve Milano gibi şehirlerden ödül alarak döndü. “Filmimiz 30’un üzerinde festivalde yayınlandı. Binlerce insan izledi. Kayseri’yi, Tomarza’yı, Develi’yi, buranın coğrafyasını, insanını, hikayesini gördüler. Dünyanın birçok yerinden bu konuda mesajlar da aldım” açıklamasında bulundu.

DOĞDUĞU YERİN ETKİSİ

Tomarza’da doğup büyüyen İsmail Taşgeldi, ailesiyle 12 yaşında şehir merkezine taşındı. Doğduğu coğrafyanın etkisiyle bozkır fotoğraflarına yönelen Taşgeldi, Erciyes Üniversitesi Makina Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra gezi fotoğrafçılığına yöneldi. Yaşanmışlıkları ve duygulu anları daha çok tercih eden Taşgeldi, zamanla kısa film çekmeye karar verdi. Kendi ekibini kurarak ‘Son Rüzgar’ı çekti ve bu film, 2024 yılının Ekim ayında yayımlandı. Los Angeles Film Festivali’nde ‘En İyi İlk Yönetmen’, Berlin Film Festivali’nde ‘Seyirci Özel’ ve ‘En İyi Sanat Yönetmeni’ gibi ödüller kazandı.

YENİ PROJELER İÇİN HAZIRLIK

Taşgeldi, “Kayseri’de ‘Son Rüzgar’ adında bir film çektik. Filmimiz, ‘festival filmi’ mantığıyla çekildi. Kavramsal bir film. İzleyenlerin kendini ve başrolü sorguladığı bir film. Filmimiz 11 uluslararası ödül alarak bizi mutlu etti. Los Angeles’ta ‘En İyi İlk Yönetmen’ ödülünü, Berlin’de ‘Seyirci Özel’ ödülünü kazandık. Bu bizi çok sevindirdi ve yeni projelerimiz için motivasyon sağladı. Yeni filmimiz ‘En Güzel Günüm’ üzerinde çalışmalar yapıyoruz” dedi.

GERÇEK HAYA YAKIN HİKAYE

‘Son Rüzgar’ın içeriğinden bahseden Taşgeldi, “İlk filmimizi Tomarza’da yaşayan birinin üzerinden kurmaca olarak senaryolaştırdık. Bu film, bir insanın kendini sorgulaması ve toplumda kabul görme çabasını yansıttı. Güzel bir konuydu. Kayseri’nin bozkır güzelliklerinin filmi daha etkileyici hale getireceğini düşündük” diyerek projeye duyduğu güveni aktardı.

ULUSLARARASI BAŞARI VE GELECEK PLANLARI

Taşgeldi, ‘Son Rüzgar’ın uluslararası alanda elde ettiği başarının ardından yeni filmi için Avrupa’da birçok festivalin davet gönderdiğini belirtti. “Yeni filmimizi festivalimizde görmek istediklerini söylediler” diyen Taşgeldi, “Amacımız davet edildiğimiz festivallerden daha fazla başarı elde ederek şehrimizi, ülkemizi temsil etmek” diye ekledi. Kayseri ve çevresinin çeşitli coğrafyaları ile insanı ve hikayesi hakkında daha fazla projeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Taşgeldi, “Ben de ‘Son Rüzgar’ın bu anlamda önemli bir başarı sağladığını düşünüyorum. İnşallah yeni filmimizle daha iyi yerlerde şehrimizi temsil edeceğiz” yorumunu yaptı.