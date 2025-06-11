İsmail Tek, Y. Güner’i öldürdü

ANKARA’DA CİNAYET DAVASI SONUCU

Ankara’da yolda yürürken tanımadığı Yetkin Güner’e (45) saldırarak 7 yerinden bıçaklayıp öldüren İsmail Tek (29), ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dava, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü ve tutuklu sanık İsmail Tek ile taraf avukatları duruşmaya katıldı.

MÜTAALADA HAKSIZ TAHRİK İDDİASI

Mahkeme başkanı, dava dosyasındaki evraklara göre sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğuna kanaat getirdi. Ardından savcı, sanık için ‘tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçlarından ceza verilmesini talep etti. Müşteki avukatı da savcının görüşüne katıldığını belirterek, “Tanık beyanlarıyla sanığın suçu işlediği sabittir. Suçun canavarca hisle işlendiği ve tasarlanarak gerçekleştirildiği kanıtlanmıştır. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyoruz” dedi.

BABA TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkeme başkanının söz vermesiyle birlikte, maktul Yetkin Güner’in babası, “Avukatımız gerekenleri söyledi. Ben sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerinde bulundu.

SANIKTAN SAVUNMA

Sanık İsmail Tek, “Ölen kişiyi tanımıyorum. Benim hasmım değil. Hasmım olsa ben planlayarak yapardım. Üstüme oyun oynuyorlar. Ölen kişi tanıdığım biri olsaydı, bu işi tasarlayarak yapardım. Saygısızlık ettiysem özür dilerim” dedi.

Mahkeme, sanık Tek’e ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uyguladı, ayrıca sabıka kaydı sebebiyle iyi hal indirimi verilmedi.