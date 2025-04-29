İsmail Tekin’in Hayatı Son Buldu

TRAJEDİK KAZANIN SEBEPLERİ

Bursa’nın Büyükorhan ilçesi girişinde, 6 ay önce gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki lise öğrencisi İsmail Tekin’den acı haber geldi. Aktaş köyünde yaşayan lise öğrencisi İsmail Tekin, arkadaşı Rasul Seymen, Murat Karaca, Ramazan Ertan ve Sedat Bayram ile birlikte 14 Ekim Pazartesi günü okula gitmek amacıyla servise bindi. Ancak, bindikleri servisin öğrencilere yasak olması nedeniyle ilçe girişinde gençler araçtan inmek durumunda kaldı.

DEVRİLEN TRAKTÖR VE YARALANMALAR

Okula yakın mesafede bulunan gençler, otostop çekerek Ali Aslan (65) tarafından kullanılan traktöre bindi. Ne yazık ki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bu devrilme sırasında sürücü ve 5 öğrenci yere savrularak yaralandı. Kaza esnasında yaşananlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. En ağır yarayı alan İsmail Tekin, hemen Bursa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak, Tekin 6 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan yakınları derin bir üzüntü içinde gözyaşlarına boğuldu.