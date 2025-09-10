Haberler

İsmail Turgut Öksüz Kütüphane Yapıyor

ŞEHİTLER İÇİN YAPILAN KÜTÜPHANELER HAZIRLANIYOR

Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz, 18 ilçede şehitler anısına kütüphane inşa ettiklerini açıkladı. Öksüz, düzenlediği basın toplantısında, bu kütüphaneleri tüm ilçelerde hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. “Dün son kütüphanemizin rötuşlarını yaptık. 18 Eylül’de Trabzon Meydan’da bir açılış planladık, toplu açılış yapacağız.” diye konuştu.

GENÇLERE FAYDA SAĞLAMAK AMAÇLANIYOR

Öksüz, gençlere faydalı olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Sizlerin de desteğiyle hep beraber birlik ve beraberlik içinde yürürüz. Benim hiçbir siyasi görüşüm yok. Siyasete üye değilim. Benim en büyük siyasetim gençler.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 18 Eylül’de Meydan Parkı’nda gerçekleştirilecek açılışa tüm vatandaşları davet etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Muş’ta Silahlı Kavga, 3 Ölü

Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı ve güvenlik önlemleri arttırıldı.
Haberler

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesinde El Sanatları Sergisi

Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı'nda, hükümlü ve tutukluların el emeğiyle yaptığı sanat eserleri sergilendi, cezaevlerinde umut dolu yarınları simgeliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.