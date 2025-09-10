İsmail Turgut Öksüz Kütüphane Yapıyor

ŞEHİTLER İÇİN YAPILAN KÜTÜPHANELER HAZIRLANIYOR

Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz, 18 ilçede şehitler anısına kütüphane inşa ettiklerini açıkladı. Öksüz, düzenlediği basın toplantısında, bu kütüphaneleri tüm ilçelerde hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. “Dün son kütüphanemizin rötuşlarını yaptık. 18 Eylül’de Trabzon Meydan’da bir açılış planladık, toplu açılış yapacağız.” diye konuştu.

GENÇLERE FAYDA SAĞLAMAK AMAÇLANIYOR

Öksüz, gençlere faydalı olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Sizlerin de desteğiyle hep beraber birlik ve beraberlik içinde yürürüz. Benim hiçbir siyasi görüşüm yok. Siyasete üye değilim. Benim en büyük siyasetim gençler.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 18 Eylül’de Meydan Parkı’nda gerçekleştirilecek açılışa tüm vatandaşları davet etti.