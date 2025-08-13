İsmail Türker Ejder Çevrimiçi Toplantı Gerçekleştirdi

ÇEVRİMİÇİ TOPLANTIYLA PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ

Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörü İsmail Türker Ejder, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir ve bölge muhabirleri çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıya, Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Sivas’taki Yeşilay temsilcileri de katıldı. Toplantının ana gündem maddesi, Yeşilay’ın yürütmekte olduğu projelerin ele alınmasıydı.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Ejder, Yeşilay’ın organizasyonlarının basında daha fazla görünür olabilmesi için Anadolu Ajansı ile işbirliği yaptıklarını ifade etti. Ayrıca, 6 ildeki temsilciliklerle sürekli iletişim kurulmasını gerektiğini vurguladı. Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir ise, AA’nın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Yeşilay’ın toplumun bağımlılıklarından kurtulması için önemli projeler yapıyor. Bizler de bu projeleri yerel ve ulusal basına sunarak vatandaşlarımıza duyurmayı hedefliyoruz. Birlikte güzel projeler gerçekleştireceğimize inanıyorum.” dedi.