İsmail Yüksek, Fransız Kulüpleriyle Görüşüyor

İSMAİL YÜKSEK İÇİN FRANSIZ DEVLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bu sezon Fenerbahçe’de düzenli olarak forma giyemeyen ve Jose Mourinho tarafından neredeyse görmezden gelinen İsmail Yüksek’in, Fransız Ligue 1 takımlarıyla görüşmeler yaptığı öğrenildi. Daha önce Lyon’un transfer teklifini kabul etmeyen milli orta sahanın, bu kez kendisine ulaşan teklifleri ciddi şekilde değerlendirmeye aldığı bildiriliyor. Fransız takımlarının 25 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro’yu gözden çıkardığı aktarıldı.

MARSİLYA VE LYON RESMİ TEKLİFLER SUNACAK

Takvim’in haberine göre, Marsilya ve Lyon’un tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak amacıyla harekete geçtiği ve maddi şartların konuşulmaya başlandığı ifade ediliyor. İsmail Yüksek’in menajeriyle iletişime geçen iki kulübün, sezon sonunda Fenerbahçe’ye resmi teklifler sunması bekleniyor. Fransız takımları, 26 yaşındaki oyuncuyu almak için 12 milyon Euro’yu gözden çıkardığı söyleniyor. Sarı-Lacivertliler’in ise bonservis beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi.

MARSİLYA, İKİ YILDIZ İÇİN 35 MİLYON EURO’YU GÖZDEN ÇIKARDI

Daha önce Yusuf Akçiçek için İstanbul’a gelen Marsilya’nın, 18 yaşındaki stoperin yanı sıra İsmail Yüksek’i de çok istediği kaydediliyor. Fransız devinin, bu iki yıldız için toplamda 35 milyon Euro’yu gözden çıkardığı bilgisi geldi. Victor Osimhen’in bonservisini almak için harekete geçen Ali Koç ve ekibinin, Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek’ten gelecek olan bu 35 milyon Euro’yu transfere aktaracağı iddia ediliyor. Başkan Koç’un Napoli ile görüşmelere devam ettiği öğrenildi.