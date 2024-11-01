İsmail Yüksek’in Sakatlanması Üzerine Mourinho Paylaşımı

ANTRENMAN DETAYLARI

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho gözetiminde yapılan idmanda futbolcular, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. İdmanın son kısmında ise taktiksel ve bireysel çalışmalar yapılarak antrenman tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla bitirecek.

MOURİÑO’NUN AÇIKLAMASI

Mourinho, dünkü antrenmanda kendisine çarpıp sakatlanmasına yol açan İsmail Yüksek’in bileğine bakarken çekilmiş fotoğrafı paylaşıp; “Her şey iyi İsmail, pazar gününe hazırım.” şeklinde bir mesaj yazdı. Bu gelişme, takım içinde moral ve motivasyonu artırıyor.