İsmail Yüksek’ten Özeleştiri: Eksiğimiz Var!

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRMELER

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. karşılaşmasında Kayseri’de Galler ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrasında basına açıklamalarda bulunan milli futbolcu İsmail Yüksek, son maçta galip gelerek grubu lider tamamlamak istediklerini ifade etti. Yüksek, “Tüm Kayseri halkına bu maçta gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum. Son dakikaya kadar mükemmel bir destek vardı. Güzel bir galibiyet ile veda etmek isterdik ama bu güzel destek için gerçekten teşekkür ederiz. Grupta lideriz ve halen namağlup gidiyoruz. Bu bizim için çok önemli.” dedi.

KAÇIRILAN PENALTININ DEĞERLENDİRMESİ

Kerem’in kaçırdığı penaltıya da değinen Yüksek, “Kerem son dakika topun başına geçerek bence çok büyük cesaret gösterdi. Futbolda bunlar var. Herkes kaçırır. Devam etmesi bence çok önemli. Kerem geçmişte takıma önemli galibiyetler aldırmış önemli bir oyuncu. Bizim için bir sorun olmadı. Bugün olmadı ama yarın olacak tabii ki.” şeklinde konuştu. Yüksek, takımın son dakikaya kadar etkin bir mücadele sergilediğini ve bu mücadeleyi takdire değer bulduğunu belirtti.

SON MAÇIN ÖNEMİ

“Şanssızdık, son vuruşlarda biraz eksiğimiz oldu. Bu eksikliğimizi gidermemiz gerekiyor. Son maç bizim için önemli. Galibiyet almamız gerekiyor. Bize de bu yakışır. İnşallah o maçta bugünkü eksikliğimizi gidereceğiz ve grubu lider tamamlayacağız.” diyen Yüksek, tüm dikkatlerini son maça vererek grup liderliğini elde etmek istediklerinin altını çizdi.