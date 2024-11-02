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“İsmailağa Camii’nde Ateş Açma Olayı”

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ŞÜPHELİ

Fatih’te İsmailağa Camii’ne cuma vakti gelen M.Ş.A., havaya 7 el ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Alınan bilgilere göre, avluda silahla ateş açtıktan sonra caminin arkasındaki araca binerek uzaklaşan şüpheli için polis ekipleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda avluda 5 adet kovan bulundu. Şüphelinin yüzüstü bırakılan aracı ise Camcı Çeşmesi Sokak’ta tespit edildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıyordu.

POLİSİN İFADESİ VE ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

M.Ş.A. ile cami imamı arasında bir alacak verecek meselesi olduğu ve bu yüzden cami avlusunda havaya ateş açtığı öğrenildi. Polis, M.Ş.A.’yı Üsküdar’da yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında, olayda kullanılan silah, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Şüpheli M.Ş.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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