İsmet Badem Anısına Maçlar Yapıldı

İSMET BADEN’İN ANISINA DÜZENLENEN ETKİNLİK

Türk basketbolunun önemli isimlerinden biri olan İsmet Badem anısına, 6 Eylül’de Gloria Sports Arena’da iki özel karşılaşma düzenlendi. Bu etkinlikte Trabzonspor – Lokomotiv Kuban ve Beşiktaş Gain – Esenler Erokspor basketbol takımları sahaya çıktı. Yaklaşık 10 yıl boyunca Smart Casual Event iş birliğiyle gerçekleştirilen basketbol turnuvaları, bu sene İsmet Badem’in anısına özel maçlarla devam etti. Bu anlamlı organizasyon, Türk basketboluna büyük katkıda bulunmuş efsanenin adını yaşatmayı hedefliyor.

ŞILT TAKDİM TÖRENİ

6 Eylül 2025 Cumartesi oynanan maçlar öncesinde, İsmet Badem Ailesi etkinliğe katılan takımlara ve organizasyonu düzenleyen firmalara birer şilt takdim etti.