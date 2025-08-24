İsmet Sayhan Gözaltına Alındı

İSMAET SAYHAN GÖZALTINDA

Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlamalarıyla gözaltına alındı. Sayhan’ın evinde ve ofisinde polis ekipleri tarafından arama işlemi gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Selahattin Yılmaz liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturmayı genişletiyor.

CASUSLUK FAALİYETİ İDDİALARI

Sabah gazetesinin aktardığına göre, İsmet Sayhan, suç örgütü kapsamındaki faaliyetleri ve casusluk faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Makina Kimya Enstitüsü (MKE), daha önce yaptığı açıklamada, ASSAN ve Sayhan’ın adının geçtiği “TSK’nın top mermisi tedarikine ilişkin planlar ve gizli fiyat bilgilerinin sızdırılması” olayıyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını bildirmişti. Bu çerçevede suç duyurusunda bulunulduğu ve Sayhan’ın suç örgütü kapsamında faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği ifade edildi.

SORGULAMA SÜRECİ

Gözaltına alınan İsmet Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde sorgulanacak. Olayın gelişmeleri ve detayları merakla bekleniyor.