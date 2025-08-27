İsmet Sayhan Tutuklandı, Soruşturma Devam Ediyor

İSİM DEĞİŞİMİ VE YAKALANMA SÜRECİ

Selahattin Yılmaz’ın liderliğini üstlendiği iddia edilen silahlı suç örgütü soruşturması çerçevesinde yakalanan MKE’nin eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan hakkında tutuklama kararı verildi. Devlet güvenliğine yönelik belgeleri usulsüz olarak ele geçirmek ve bu belgeleri amacı dışında kullanmakla suçlanan Sayhan’ın evinde ve iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda suç unsuru teşkil eden çeşitli belgeler bulundu.

SAVCILIK SORGU SÜRECİ VE TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde önemli bir gelişme yaşandı. Machina ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı olan Avukat İsmet Sayhan, “suç örgütü üyeliği” ve “casusluk” suçlamalarıyla dört gün önce Ankara’da gözaltına alındı. Sayhan’ın ev ve ofisinde elde edilen delil niteliğindeki belgeler, İstanbul’a gönderildi.

Sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne çıkarılan Sayhan, savcılık sorgusunun ardından “Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme, Amacı Dışında Kullanma ve Hile ile Ele Geçirme” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, yapılan değerlendirmenin ardından Sayhan’ın tutuklanmasına yönelik karar alındı.

İSMET SAYHAN’IN GÖREVİ VE ÖNEMİ

Prof. Dr. İsmet Sayhan, savunma sanayii alanında deneyime sahip önemli bir isim olup bir dönem Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.’nin (MKE) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Türkiye’de özellikle savunma sanayi tedarik projeleri ve stratejik çalışmalarla tanınan Sayhan, MKE A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mühimmat tedarik süreçlerinde önemli görevler üstlenmiştir. Akademik geçmişine dair bilgiler sınırlı olmakla beraber, profesör unvanı ile tanınan Sayhan, hem akademisyen hem de yönetici kimliğiyle dikkat çekmiştir.