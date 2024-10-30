“İsmet Taşdemir Bodrum FK’dan Ayrıldı”

İSMET TAŞDEMİR VE EKİBİNE VEDA EDİLDİ

İsmet Taşdemir, Bodrum FK ile dördüncü sezonunu geçiriyordu. 2021-22 sezonunda Ege temsilcisi ile 2. Lig’den 1. Lig’e yükselmeyi başaran Taşdemir, bir önceki sezon da takımıyla Süper Lig’e çıkma başarısını gösterdi. Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 10 maçta sadece 10 puan toplayarak 13. sırada yer alan Bodrum FK, son iki maçında kaybetti ve üç karşılaşmadır galibiyet elde edemiyor. Yaşanan puan kayıplarının ardından, kulüp yönetimi İsmet Taşdemir ve ekibiyle yolları ayırma kararı aldı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, “Üç yıldır kulübümüzde teknik direktörlük yapan, 2. Lig ve 1. Lig şampiyonluklarımızda ve kısa sürede Süper Lig’e ulaşan yolculuğumuzda değerli katkıları bulunan hocamız İsmet Taşdemir ile antrenörler Hakan Dolutaş, Fatih Çiçek, Veysel Aturgil, Ali Gürsel ve Yağız Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine özverili çalışmaları için yürekten teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

VEDA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde Taşdemir ve ekibi için bir veda töreni düzenlendi. Törene Taşdemir ile beraberindeki antrenörler, Bodrum Asbaşkanı Selahattin Polat, kulüp CEO’su Servet Cavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri Aşkın Demir, Caner Tuna, İsmail Erdoğan ve Kulüp Müdürü Süleyman Tekgül katıldı. Törende Asbaşkan Selahattin Polat, Taşdemir’e plaket ve çiçek takdim ederek verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

İSMET TAŞDEMİR’DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Kurulan aile ortamına değinen İsmet Taşdemir, “3 sene burada çok güzel şeyler yaşadık, aile olduk. Bize burada bu çalışma imkanını verdiniz. Başta Fikret Başkan olmakla beraber bu konuda çok teşekkür ederim, bize çok güzel imkanlar sundunuz. Biz de elimizden geleni yaptık. Bodrumspor her zaman kalbimizde kalacak. Artık ağabey-kardeş gibi yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Ayrıca, Bodrum FK’nın Volkan Demirel ile anlaşmaya yakın olduğu bilgilere ulaşıldı.