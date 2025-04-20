İsmet Taşdemir, Galibiyet İçin Üzüntülü

Esenler Erokspor Maç Sonrası Açıklamalar

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Esenler Erokspor ile oynanan maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Galibiyet alıp dönmek istiyorduk ama nasip olmadı. Kampta olduğumuz için şampiyonluğun tadını çıkaramadık. İzmit’e dönüp taraftarımızla bunu yaşayacağız. En çok üzülenler en çok sevinsin” ifadesini kullandı. Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Süper Lig’i matematiksel olarak garantileyerek çıktıkları maçta 3-1’lik bir yenilgi alan Kocaelispor’un teknik direktörü, maçı değerlendirdi. Taşdemir, “Özellikle dün gelen haberden sonra tabii ki çok kısa sürede maça mental olarak hazırlanmak zordu. Ama bunu doğru yaptığımızı ve oyuncularımın da doğru oynadığını düşünüyorum, özellikle ikinci gole kadar. 3 pozisyon verdik ve önlem alamadık. Canları sağ olsun. Galibiyet alıp dönmek istedik ama nasip olmadı. Zorlu bir sezonda biz 4 hafta kala resmi olarak şampiyonluğumuzu garantiledik. Taraftarımızla kucaklaşmaya gideceğiz. Çok şükür 16 yıllık hasreti dindirdik. Oyuncularımla birlikte gururluyum. Kalan 3 maçı da basit gol yemeden, doğru oyunumuzu ilerleterek sezon kapatmak istiyoruz” dedi.

Süper Lig Hazırlıkları ve Gelecek Planları

İsmet Taşdemir, Süper Lig’e mental olarak hazır olup olmadıkları hakkında sorulan bir soruya, “Bu şehir çok önemli zaferler kazandı. Önemli maçlar oynadı. Bu şehrin en tepesindeki kişiden en alttaki kişiye kadar neler yapılması gerektiğini herkes çok iyi biliyor. Geriye sadece doğru zamanda doğru işi yapmak kalıyor. Erken bitirdiğimiz için avantajlıyız. Hazırlanmak için bu sezondan 3 hafta, sonraki sezondan 1,5 aylık süre var. Önümüzdeki senenin planlamasını yapmak için herkes oturup çalışacak ama zamanı şimdi değil. Biraz daha zamanı var. Şu anda şampiyonluğun tadını çıkaralım. Biz kampta olduğumuz için tadını çıkaramadık. Herkesin hayal ettiği, bizim de hayal edip geldiğimiz şampiyonluğu yaşayalım, sonra profesyonelce gerekli hazırlıkları yaparız” yanıtını verdi.

Emeği Geçenlere Teşekkür

Takımın başarısında emeği geçen herkese teşekkür eden Taşdemir, üst üste alınan beraberlikler üzerine gelen eleştirileri hatırlatarak, “Konsantrasyonum hep üst seviyede. İlk gün nasılsa şu anda da öyle. Eleştiri tabii ki olacak. Hiçbir zaman bundan kaçmadım. Herkesin görüşü farklı. Saygı duyuyorum. O süreçte hedefe koşarken biraz daha ılımlı olunabilirdi. Bazı noktalarda olunmadı ama herkesin canı sağ olsun. Önemli olan sonunu getirmekti. 7 beraberlik aldık. Herkes ‘Nasıl olacak?’ derken 4 hafta kala garantileyebildik. Her sene liglerin ilk yarıları daha kolay oluyor. Dolayısıyla ikinci yarı küme düşme, şampiyonluk ve Play-Off mücadelesi işin içine giriyor. İlk yarı puan ortalaması 2’nin üzerindeyken ikinci yarı puan ortalaması 1,7-1,8’lerde bence çok önemli oluyor. Bizde bugünkü maçı saymazsa 2 puanla sürdürdük. Play-Off potasındaki hemen her rakibimizle deplasmanda oynadık. Onlara yenilmeden ikili averajı alarak dönmek de önemliydi. En başa dönüp tekrar; amatörden bu noktaya gelene kadar emek veren tüm hocalarımıza, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza, görevi devraldığımız Ertuğrul hocama (Ertuğrul Sağlam) teşekkür ediyoruz. Bize güvenen ve inanıp buraya getirenleri mahcup etmediğimiz için, bu şehre bu atmosferi yaşattığımız için mutlu ve gururluyuz” şeklinde konuştu.

Taraftara Mesaj

Son olarak, İzmit’teki kutlama için bekleyen taraftarlara ve Kocaelililere seslenen Taşdemir, “Gerçekten hak ettiler. Kocaelispor’u BAL’da (Bölgesel Amatör Lig) izledim. Hem de 3 kere izledim. Bütün kalbimle söylüyorum; o gün taraftara, camiaya hayranlık duymuştum. Hayranlığım kat kat arttı. Geçen yıl da rakiptik. Hak ettiklerini yaşasınlar. En çok üzülenler, en çok onlar sevinsinler. Çünkü hak ettiler” açıklamasında bulundu.