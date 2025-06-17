İsmet Taşdemir Gaziantep FK’de Görevde

TEKNİK DİREKTÖR İSMET TAŞDEMİR GAZİANTEP FK’DA

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük için İsmet Taşdemir ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Memik Yılmaz ve başkan yardımcısı Halil Uğur’un katıldığı törenle Taşdemir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bilgisi verildi.

İSMET TAŞDEMİR’İN BAŞARILARI

Açıklamada, “Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevinde önemli başarılara imza atan İsmet Taşdemir, Ankaragücü’nü 2016-2017 sezonunda 2. Lig’den 1. Lig’e, Bodrum FK’yı ise 2. Lig’den 1. Lig’e yükselterek play-off şampiyonluğu yaşamış, son olarak 2024-2025 sezonunda Kocaelispor’u 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig’e taşımıştır.” ifadelerine yer verildi. Gaziantep Futbol Kulübü, tecrübeli teknik direktör İsmet Taşdemir’e camiasına hoş geldin diyor ve armamız altında üstün başarılar diliyor.