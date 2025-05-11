Haberler

İsmet Taşdemir, Görevinden Ayrıldığını Açıkladı

TEKNİK DİREKTÖRÜN GÖREVİNDEN AYRILIŞI

Kocaelispor’un teknik direktörü İsmet Taşdemir, Kocaelispor – Ankara Keçiörengücü maçı sonrasında görevinden ayrıldığını duyurdu. Taşdemir, “Bugün benim de son maçım, son görevimdi. Kupayı aldıktan sonra herkese veda edeceğim” diye konuştu.

DESTEK VE TEŞEKKÜR

Taşdemir, “Bizi destekleyen, desteklemeyen, eleştiren, eleştirmeyen, yanımızda olan herkese teşekkür çok ediyorum. Çünkü bu futbol, bunların hepsi futbolun içerisinde var” ifadelerini kullandı. Geçirdiği zamanla ilgili, “Burada çok güzel 5 ay geçirdim oyuncu kardeşlerimimle, taraftarlarımızla” dedi.

KULÜP VE GELECEK DÜZENLEMELERİ

Kocaelispor camiası hakkında düşüncelerini paylaşan Taşdemir, “Kişiler önemli değil; önemli olan camiamalar. Bu camianın yeri Süper Lig’tir. Burada olduğu için de çok mutluyum. İnşallah tek dileğim doğru adımlar, profesyonel değişiklikler yapılıp kulüp çok daha iyi işler yapsın” şeklinde konuştu. Son olarak, taraftarlara teşekkür ederek, “Hakkınızı helal edin” dedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kazadan Son Anda Kurtulmuş Sürücü

Karaman'da bir cipin çarptığı motosiklet sürücüsü son anda motordan atlayarak kurtuldu. Kaza sonucu motosiklet kullanılamaz hale geldi, sürücü hastaneye hafif yaralı olarak kaldırıldı.
Haberler

BarcelonA 4-3 Real Madrid’i yendi

Barcelona, LaLiga'da Real Madrid'i 4-3 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Real Madrid, Kylian Mbappe'nin üç golüne rağmen maçı kazanamadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.