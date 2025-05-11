İsmet Taşdemir, Görevinden Ayrıldığını Açıkladı

TEKNİK DİREKTÖRÜN GÖREVİNDEN AYRILIŞI

Kocaelispor’un teknik direktörü İsmet Taşdemir, Kocaelispor – Ankara Keçiörengücü maçı sonrasında görevinden ayrıldığını duyurdu. Taşdemir, “Bugün benim de son maçım, son görevimdi. Kupayı aldıktan sonra herkese veda edeceğim” diye konuştu.

DESTEK VE TEŞEKKÜR

Taşdemir, “Bizi destekleyen, desteklemeyen, eleştiren, eleştirmeyen, yanımızda olan herkese teşekkür çok ediyorum. Çünkü bu futbol, bunların hepsi futbolun içerisinde var” ifadelerini kullandı. Geçirdiği zamanla ilgili, “Burada çok güzel 5 ay geçirdim oyuncu kardeşlerimimle, taraftarlarımızla” dedi.

KULÜP VE GELECEK DÜZENLEMELERİ

Kocaelispor camiası hakkında düşüncelerini paylaşan Taşdemir, “Kişiler önemli değil; önemli olan camiamalar. Bu camianın yeri Süper Lig’tir. Burada olduğu için de çok mutluyum. İnşallah tek dileğim doğru adımlar, profesyonel değişiklikler yapılıp kulüp çok daha iyi işler yapsın” şeklinde konuştu. Son olarak, taraftarlara teşekkür ederek, “Hakkınızı helal edin” dedi.