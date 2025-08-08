Haberler

İsmet Taşdemir, İstediğimiz Oyun Oynanmadı

MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Galatasaray’a karşı 3-0 kaybettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, “İstediğimiz oyunu oynayamadık” ifadesine yer verdi. Trendyol Süper Lig’in açılış maçında evinde Galatasaray ile karşılaşan Gaziantep, sahadan mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Taşdemir, kötü performans ve sonuç nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.

EXİKLERİMİZ VAR

İsmet Taşdemir, “Bizim açımızdan istediğimiz oyunu oynayamadık. Eksiklerimiz var” dedi. Ligin ilk maçı olması sebebiyle yönetimle birlikte eksikleri giderme konusunda istişare yaptıklarını belirtti. Taşdemir, “Bugün kötü oynadık. İstediklerimizi oyun genelinde yapamadık” diyerek, takımın durumu hakkında bilgi verdi.

SAKATLIK HABERİ

Maçta sakatlanan Mbakata ile ilgili konuşan Türk teknik adam, “Mbakata’nın çapraz bağlarında sıkıntı var. Büyük ihtimalle sezonu kapattı” şeklindeki açıklamasıyla, belirtilen sıkıntının ciddiyetine vurgu yaptı. Bu durum, Gaziantep için gelişmeleri zorlaştırabilecek bir durum olarak öne çıkıyor.

