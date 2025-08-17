İsmet Taşdemir Konyaspor’u Tebrik Etti

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Gaziantep Fk’nın Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Konyaspor’a karşı 3-0’lık bir mağlubiyetle sonuçlanan maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında, “İyi maçtı, bizim adımıza kırılma anları çok oldu. İlk haftaya göre çok daha pozisyona girdiğimiz, çok daha pozisyon ürettiğimiz, ama son vuruşu yapamadığımız bir karşılaşma oldu. Kırılma anlarında genelde ibre Konyaspor’a döndü, biz orayı kıramadık.” diye belirtti.

İKİNCİ GOL SONRASI OYUN KOPTU

İsmet Taşdemir, ikinci gol sonrası oyunun tamamen kontrolünü kaybettiklerini ifade ederek, “Dolayısıyla kıramayınca da ikinci golü yedikten sonra oyun tamamen koptu. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama yetmedi.” şeklinde konuştu. Konyaspor’u tebrik etmeyi de ihmal etmeyen Taşdemir, bu müsabakada daha iyi sonuçlar almak için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.