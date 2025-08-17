Haberler

İsmet Taşdemir Konyaspor’u Tebrik Etti

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Gaziantep Fk’nın Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Konyaspor’a karşı 3-0’lık bir mağlubiyetle sonuçlanan maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında, “İyi maçtı, bizim adımıza kırılma anları çok oldu. İlk haftaya göre çok daha pozisyona girdiğimiz, çok daha pozisyon ürettiğimiz, ama son vuruşu yapamadığımız bir karşılaşma oldu. Kırılma anlarında genelde ibre Konyaspor’a döndü, biz orayı kıramadık.” diye belirtti.

İKİNCİ GOL SONRASI OYUN KOPTU

İsmet Taşdemir, ikinci gol sonrası oyunun tamamen kontrolünü kaybettiklerini ifade ederek, “Dolayısıyla kıramayınca da ikinci golü yedikten sonra oyun tamamen koptu. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama yetmedi.” şeklinde konuştu. Konyaspor’u tebrik etmeyi de ihmal etmeyen Taşdemir, bu müsabakada daha iyi sonuçlar almak için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Isparta’nın Yalvaç İlçesinde Yangın Sönmüş

Yalvaç'ta bir depoda başlayan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye, hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına almayı başardı.
TŞOF Yatırımları Hizmet Kalitesini Artırıyor

Yeni plaka basım fabrikası Sincan OSB'de kurulurken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Sivrihisar ve Didim tesislerinde yenileme çalışmalarıyla ulaşım esnafının sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

