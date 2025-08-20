İsmet Yılmaz, Tarımın Stratejik Önemi Üzerine Konuştu

İSTİŞARE KURULU ÜYESİ TARIMIN STRATEJİK ÖNEMİNİ VURGULADI

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmet Yılmaz, Polatlı Ticaret Borsası’na gerçekleştirdiği ziyarette, tarımın ulusal ve küresel çapta ne kadar önemli olduğunu belirtti. Yılmaz, “Üretimde verimliliği artırmak, çiftçimizi desteklemek ve geleceğe güvenle bakmak için tarım politikalarımızı sürekli geliştiriyoruz. Tarım, yalnızca bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda toplumun geleceğini güvence altına alan bir milli meseledir.” ifadelerini kullandı.

SULAMA ALTYAPISI VE ÜRETİCİ DESTEĞİ ÖNEMLİ

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, sulama altyapısının güçlendirilmesi ve üreticilere sağlanacak desteklerin önemine dikkat çekti. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, tarımın sadece üretimle sınırlı kalmaması gerektiğini, ticaret ve pazarlama boyutlarının da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Karakaya, “Polatlı Ticaret Borsası, bölgeye ve ülke ekonomisine katkı sunan güçlü bir kurum. Borsa üyelerimizin özverisi ve üreticilerimizin gayretiyle Türk tarımı daha da yükselecektir. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.” diye belirtti.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ VE HEDİYELER

Toplantı sonrasında, Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, İsmet Yılmaz’a borsanın simgesi olan gongu hediye etti. Bu hediye, borsa ile tarımın geleceğine dair yapılan katkıların altını çizen bir sembol niteliği taşıdı. Ziyaret, sektördeki gelişmelerin ve iş birliğinin artırılması adına önemli bir platform oluşturarak, tarım politikalarının ileriye taşınması için atılan adımları destekledi.