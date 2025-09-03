İSMMMO Başkanı Erol Demirel Açıklama Yaptı

HEDEF GECİKMELERİ AZALTMAK

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Erol Demirel, e-Defter uygulaması kapsamında yaşanan berat ve dosya yüklemeleri ile ilgili gecikmelerin sonuçlarının hem mükellefler hem de meslek mensupları için zorluklar doğurduğunu belirtti. Demirel, mevcut sistemde uygulanacak cezai yaptırımların “hakkaniyet, ölçülülük ve gönüllü uyumu teşvik” ilkeleri ile uyumlu olmadığını dile getirdi. İstanbul’da 55 bin üyesi bulunan İSMMMO, Şişli’deki merkezinde bir araya gelen mali müşavirler ile basın toplantısı düzenledi.

CEZA ARTIRIMLARI SIKINTILARA YOL AÇIYOR

Demirel, “2024 yılında yürürlüğe giren düzenlemelerle ceza tutarlarının önemli ölçüde artırılması, uygulamada hem mükelleflerimizi hem de meslek mensuplarımızı ciddi şekilde zorlayan sonuçlar doğurmaktadır” ifadelerini kullanarak mali müşavirlerin problemlerini gözler önüne serdi. Demirel, amaçlarının “vergi idaresi ile meslek camiamız arasındaki uyumu artırmak, gönüllü uyumu teşvik eden adil, orantılı ve ölçülü bir ceza sisteminin hayata geçirilmesine katkı sunmak” olduğunu ifade etti.

TALEPLER YENİLENİYOR

Mali müşavirlerin taleplerini sıralayan Demirel, “Ölçülülük ilkesini esas alarak, cezaların gecikme süresine göre farklılaştırılması, kısa süreli gecikmeler için usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının 1/10 oranında uygulanması gibi adımlar atılmalı. Ayrıca, yıllık bazda berat dosyalarının yüklenmesine izin verilmesi ve kesilen cezaların meslek mensuplarını zor duruma sokmaması için gerekli idari düzenlemelerin yapılması önemlidir” dedi.

GEÇİCİ GECİKME SORUNU

Demirel, mevcut uygulamanın yıllardır cezai yaptırımlara tabi olmayan beratlama işlemlerinde ağır cezaların uygulandığını ve bu durumun, yükümlülüklerin kısa süreli gecikmesine neden olması halinde aynı cezanın uygulanmasının “hakkaniyet, ölçülülük ve gönüllü uyumu teşvik” ilkeleri ile çeliştiğini söyledi. Ayrıca, bildirim ve beyan yükümlülüklerinin artması ve sistemsel aksaklıklar gibi nedenlerin meslek mensupları üzerinde ağır iş yükü yarattığını, bu durumun bazen yükümlülüklerin kısa süreli gecikmesine yol açabildiğini belirtti. Demirel, “Bu tür küçük gecikmelerin ağır yaptırımlarla karşılaşması, meslek mensupları üzerinde ciddi psikososyal baskılar oluşturuyor” diye konuştu. Geçmişte uygulanan benzer durumlarda, kısa süreli gecikmeler için uygulanan 1/10 oranındaki cezaların mükellefler üzerinde orantısız yük oluşmasını önlediğini vurgulayarak, aynı yaklaşımın e-Defter uygulamasında da uygulanması gerektiğini belirtti.