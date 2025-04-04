Isoke Robinson Polis Hatasıyla Mağdur Oldu. Plaka Sistemi Yanlış Çalıştı. Detroit Polisi Tazminat Ödedi

DETROİT’TE YANLIŞ PLAKA TANIMA SİSTEMİ MAĞDURU: İSOKE ROBİNSON’IN HİKAYESİ

Detroit’te yaşayan 46 yaşındaki Isoke Robinson, polisin plaka tanıma sisteminde yaptığı bir hata nedeniyle hiç ilgisi olmadığı bir silahlı saldırı davasına karıştırıldı. 2023 yılında gerçekleşen bir silahlı saldırıyı araştıran Detroit polisi, görgü tanıklarının sadece “beyaz bir araç” tarif etmesi üzerine olay yerinden 2 mil uzaktaki bir kameradan geçen tüm beyaz araçları incelemeye aldı.

POLİS OPERASYONU VE ROBİNSON’IN GÖZALTINA ALINMASI

Robinson’ın aracı da bu taramada şüpheli olarak işaretlendi. Kadın, evinin önünde komşularının gözü önünde kelepçelendi. İki yaşındaki otizmli oğlu bile kısa süreliğine polis aracına alındı. Robinson hiçbir zaman tutuklanmadı veya resmi olarak suçlanmadı, ancak polis aracına el koydu.

ARAÇSIZ KALAN BİR ANNENİN ZOR GÜNLERİ

Araçsız kalan Robinson, üç hafta boyunca işine gidebilmek için ödünç araba kullanmak zorunda kaldı. Stellantis fabrikasında montaj hattında çalışan anne, özel bakım gerektiren otizmli oğlunun ihtiyaçlarını karşılamakta da büyük zorluk yaşadı.

POLİSİN HATASINI KABULÜ VE TAZMİNAT

Detroit polis departmanı, yapılan iç soruşturma sonucunda aracın “zamanında serbest bırakılmadığını” kabul etti ve Robinson’a 35.000 dolar tazminat ödedi. Ancak Robinson, avukatı Paul Matouka aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Bu ödeme, sistemde gerçek bir değişiklik yaratmayacak” dedi.

TEKNOLOJİNİN YANLIŞ KULLANIMI VE MASUM MAĞDURLAR

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) temsilcisi Gabrielle Dresner, Robinson’ın yaşadıklarının, yanlış plaka tanıma sistemlerinin masum insanları nasıl mağdur edebileceğinin çarpıcı bir örneği olduğunu belirtti. Detroit’te suçla mücadele için kullanılan 100’den fazla plaka tanıma kamerasının işleyişinde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise henüz açıklanmadı.

PLAKA TANIMA SİSTEMLERİNİN RİSKLERİ VE GELECEK ADIMLAR

Bu olay, plaka tanıma teknolojisinin hatalı kullanımının yaratabileceği adaletsizlikleri bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililerin bu tür sistemlerin denetimini artırıp artırmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.