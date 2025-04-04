Isoke Robinson, Polis Hatasıyla Mağdur Oldu. Plaka Sistemi Yanlışlığı Yaşattı. Detroit Polisi Hata Kabul Etti

DETROİTLİ KADIN YANLIŞ PLAKA TANIMA SİSTEMİ NEDENİYLE MAĞDUR OLDU

Detroit’te yaşayan 46 yaşındaki Isoke Robinson, polisin plaka tanıma sisteminde yaptığı bir hata yüzünden haksız yere suçlandı. Hiçbir bağlantısı olmadığı halde, 2023’te gerçekleşen bir silahlı saldırı vakasına karıştırıldı.

POLİSİN HATALI ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Olayı soruşturan Detroit polisi, görgü tanıklarının sadece “beyaz araç” tanımını yapabildiğini, plaka bilgisi veremediğini belirtti. Bu nedenle, olay yerinden 2 mil uzaktaki bir kameradan geçen tüm beyaz araçları tarayarak şüpheli belirlemeye çalıştı. Robinson’ın aracı da bu taramada tespit edildi ve evinin önünde komşularının gözü önünde kelepçelendi.

ÇOCUĞU DA ETKİLEN TRAVMATİK ANLAR

İki yaşındaki otizmli oğlu, kısa süreliğine polis aracına alındı. Robinson hiç tutuklanmadı veya resmi suçlamayla karşılaşmadı, ancak aracına el konuldu. Araçsız kalan anne, üç hafta boyunca işine gidebilmek için başka araç kullanmak zorunda kaldı. Stellantis fabrikasında çalışan Robinson, otizmli oğlunun ihtiyaçlarını karşılamakta da zorlandı.

TAZMİNAT ÖDEMESİ YAPILDI AMA SİSTEM DEĞİŞMEDİ

Detroit polisi, iç soruşturma sonucunda aracın “zamanında iade edilmediğini” kabul ederek Robinson’a 35.000 dolar tazminat ödedi. Ancak Robinson, avukatı Paul Matouka aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Bu ödeme, sistemde gerçek bir değişiklik yaratmayacak” dedi. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nden Gabrielle Dresner, bu olayın teknoloji hatalarının masum insanları nasıl etkilediğinin çarpıcı bir örneği olduğunu vurguladı.

SUÇLA MÜCADELEDE KULLANILAN KAMERALARIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Detroit’te suçla mücadele için kullanılan 100’den fazla plaka tanıma kamerasının işleyişinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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