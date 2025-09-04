İsot Üretimi Başladı, Kadınların Emekleriyle

ŞANLIURFA’DA İSOT ÜRETİMİ BAŞLADI

Şanlıurfa’nın önemli lezzetlerinden biri olan isotun üretimi artık başladı. Kadınların emekleriyle şekillenen bu lezzet, mutfaklarda birçok yemeğe katılan bir tat kaynağı oluşturuyor. Eylül ayıyla birlikte, Şanlıurfa’da biber hasadı ve isot üretimi de hız kazanıyor. İsot, yapılan zorlu üretim sürecinin ardından sofralarda yerini alıyor. Günün her öğününde farklı şekillerde tüketilen isot, çiğköfte, lahmacun ve tepsi yemekleri gibi pek çok yemeğin yanı sıra Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

KADIN İŞÇİLERİN EMEĞİ BÜYÜK

Şanlıurfa, Türkiye’nin pul biber ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor. Bu süreçte kadın işçiler, isot üretiminin önemli bir parçası olarak çalışıyor. Sabahın ilk saatlerinde üretim tesislerine giden kadın işçiler, biberlerin ayıklanmasından son aşamaya kadar birçok görev üstleniyor. İşlenerek salça ve isot haline getirilen biberler, kadınların sabrı ve emekleriyle hayat buluyor. Ayrıca, kadın işçilerin bu zorlu süreçte ailelerinin geçimine de büyük katkı sağladıkları biliniyor. Günlük ortalama 20 liradan çuval temizleyen kadınlar, bu emekle ortalama bin lira kazanıyor. Üreticiler ise, isotun kilosunu 350 ile 400 lira arasında satışa sunuyor.

SEZONUN İYİ GEÇİYOR OLDUĞUNU BELİRTTİLER

Sezonda başarılı bir başlangıç yaptıklarını dile getiren üretici Mehmet Polat, “Şanlıurfa’da 8’inci ayda biber sezonu başlar, 11’inci ayda biter. Toplamda üç aylık bir sezonumuz var. İş sürecinde kadınlar biberin yeşilini, çöpünü ve sapını temizliyor. Sonrasında biber parçalanarak işleniyor. Kırmızı biberler bazı işlemlerden geçmeden hazırlanıyor. Mor ve siyah biberler ise talebe göre işleniyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu sene biber fiyatlarının ciddi bir değişim gösterdiğini paylaşarak, geçen yıl kilosunu 16-17 liraya aldıkları biberleri bu yıl 13-14 liraya temin ettiklerini belirtti.

İŞİN ZORLUKLARI VE GÜKÜN DÜZENİ

Sıcak hava koşullarının üretimi zorlaştıran önemli bir faktör olduğunu ifade eden Zübeyyir Polat, “Bu sene de biber sezonunu açtık. Urfa’nın sıcağı altında ve biberin acılığı işimizi daha da zorlaştırıyor. Sıcak, biberlerimizin kuruması için gerekli ama bazen sıcaklık 45-50 dereceye ulaşıyor. Buna rağmen maddi karşılığımız istediğimiz gibi olmuyor.” dedi. Toptan biberin fiyatının bölgenin rekoltesine göre değişebileceğini dile getirerek, ev yapımı biberlerin satış fiyatının 400 lira olduğunu ve ileride fiyatların güncellenebileceğini ifade etti.

İsot temizliğinde çalışan işçilerden Zehranur Baynal ise, erken saatlerde başlayan iş gününde yaşadığı zorlukları dile getirerek, “Ellerimizin biberin acısından yanması sıkça oluyor. Bazen akşam saatlerine kadar çalışıyoruz. Tek başıma 50 çuval çıkarabilirim” şeklinde konuştu. Bu zorlu sürecin, ailelerin geçiminde önemli bir rol oynadığı görülüyor.