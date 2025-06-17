İspanya, AB’den İsrail’e Silah Ambargosu Talep Etti

İSPANYA’DAN SİLAH AMBARGOSU ÇAĞRISI

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yönelik olarak İsrail’e silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu. Albares, AB’nin dışişleri bakanlarının video konferans üzerinden gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrası açıklamalar yaptı. Avrupa Birliği’nin İsrail’in en büyük ticari ortağı olduğunu belirten Albares, Gazze’ye yönelik devam eden saldırılar nedeniyle AB ülkelerinin bu yöne giderek silah ambargosu uygulamasını talep etti.

UKRAYNA ÖRNEĞİNE ATIF

Bakan Albares, AB ülkelerine Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi sebebiyle alınan kararların benzerlerinin İsrail için de uygulanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, İsrail ile İran arasındaki gerginliğin azalmayışından duyduğu üzüntüyü dile getiren Albares, İran’la nükleer program üzerine diyalogun yeniden başlatılması gerekliliğine vurgu yaptı.