İspanya Başbakanı Duyarsızlığı Eleştirdi

YAPTIRIMLARIN SAVUNULMASI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail’e uygulama kararı aldığı yaptırımları savunarak, “Tarih, Gazze’ye karşı duyarsız kalanları yargılayacaktır” diye belirtti. Avrupa Birliği’nin (AB) İsrail’e karşı hala net bir duruş sergilememesi üzerine şikayette bulunan Sanchez, “Bazıları gerçeği ifade etmekten kaçınmak için dolaylı ifadelere ve karmaşık söylemlere başvurmayı sürdürüyor” ifadesini kullandı.

SILAH TICARETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

AB’nin mevcut düzenlemeleri çerçevesinde, İsrail ile silah ticaretinin durdurulması gerektiğini dile getiren Sanchez, “Daha neyi beklediklerini anlamıyorum. İspanya bugüne kadar İsrail konusunda yüksek sesle ve dürüstçe konuştu. Kim olursa olsun her zaman açık ve tutarlı bir tavır sergiledi” diye ekledi. Gazze’de yaşanan olayların tarifinin zor olduğuna dikkat çeken Sanchez, “Bunu ifade eden bir kelime var: Soykırım. İspanya, bu soykırım sona erene kadar bu vahşeti görmezden gelmeyecek” değerlendirmesinde bulundu.

AHLAKİ SORUMLULUK VURGUSU

Gazze’deki olayları 21’inci yüzyılın en karanlık dönemlerinden biri olarak tanımlayan Sanchez, “Gerekirse İsrail’e karşı daha ileri adımlar atacağız. Çünkü bu, ahlaki bir sorumluluk ve hukuki bir görevdir. Tarih, Gazze’ye karşı duyarsız kalanları yargılayacaktır” dedi. Sanchez, “Akılsızlığın ve vahşetin yoldaşlığındansa insanlığın yalnızlığını her zaman tercih ederim. Filistin’in bize ihtiyacı var ve İspanya onun yanında duracak” ifadeleriyle destekleyici bir duruş sergiledi.