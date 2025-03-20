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İspanya Başbakanı Nisan’da Çin’i Ziyaret Edecek

PEDRO SANCHEZ’İN ÇİN ZİYARETİ

İspanya’nın Başbakanı Pedro Sanchez, Nisan ayında Çin’e bir seyahat gerçekleştirecek. Bu ziyaret sırasında, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geleceği açıklandı. Hükümet sözcüsü, Sanchez’in bu gezisi sırasında ayrıca Vietnam’ı da ziyaret edeceğini belirtti.

GEÇMİŞ ZİYARET VE TİCARET GERGİNLİĞİ

Sanchez, Çin’i en son geçtiğimiz yıl Eylül ayında ziyaret etmişti. Bu ziyaret, Çin’de üretilen elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergileri yüzünden Avrupa Birliği ile Çin arasında oluşan ticari gerginlikleri yatıştırma çabası olarak önem taşıyordu.

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