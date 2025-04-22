İspanya Başbakanı Sanchez, Savunma Harcamalarını Yüzde 2’ye Çıkardı

İSPANYA SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRIYOR

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 2024 itibarıyla gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 1,4’ü düzeyindeki savunma harcamalarının, yıl sonunda yüzde 2’ye çıkarılacağını duyurdu. Bakanlar Kurulu’nda “Güvenlik ve Savunma Planı” adı altında alınan kararın detaylarını basın toplantısında paylaşan Sanchez, plan ile niyetlerinin öncelikle İspanya’nın “savunma ve güvenliğini güçlendirmek” ve ardından “savunmada yeniden sanayileşmek” olduğunu belirtti. Sanchez, “İspanya’nın AB ve NATO’da güvenilir bir ortak olarak hedeflerine ulaşacağını” söyledi. “Belirsiz bir dünyada Avrupa, umuttur.” ifadesini kullanan Sanchez, ekonomik bir güç olarak İspanya’nın bu değişim sürecinin merkezinde yer alacağını vurguladı. Bu başarı için ortakların talep ettiği yatırım hedeflerini karşılamanın önemine değindi.

BÜTÇE VE YATIRIM PLANI

Sanchez, İspanya’nın güvenlik ve savunma bütçesine ek olarak 10,471 milyar avro kaynak ayrılacağını ve bu sayede savunma harcamalarının GSYİH’nin yüzde 2’sine çıkarılacağını belirtti. Bu sürecin “vergilerin artırılmayacağının, daha fazla bütçe açığı olmayacağının ve refah devletinin baltalanmayacağının” garantisi ile ilerleyeceğini ifade etti. Başbakan, savunma harcamalarındaki artışın beşte birinin, esasen kara ve deniz muharebe sistemlerinin modernizasyonu amacıyla silah alımına ayrılacağını açıkladı.

SİYASİ TEPKİLER VE GELECEK PLANA DİKKAT

Son birkaç aydır, İspanya’da savunma harcamalarının artırılması konusu sıklıkla gündeme gelmişti. Azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ile Podemos gibi bazı siyasi partiler, bu artışa karşı çıkmıştı. Sanchez, bu tepkileri azaltmak amacıyla “Refah devletine bir kuruş bile dokunmadan veya vatandaşların ceplerini etkilemeden savunma harcamaları finanse edilecek.” açıklamasını yaptı. Ayrıca, Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen planın Mecliste oylanıp oylanmayacağına dair sorulara net bir yanıt vermekten kaçındı.

Sanchez, savunma harcamalarını artırma kararıyla birlikte bütçeye eklenecek 10,471 milyar avroluk kaynağın üç farklı alan üzerinden sağlanacağını belirtti. Bu kaynakların, ekonomi politikalarıyla sağlanan tasarruflar ve Avrupa Birliği Komisyonunun finansman mekanizmaları olacağı bilgisi verildi. İspanya’nın GSYİH’sinin yıl içinde “0,4 ila 0,7 puan” artacağını öngören Sanchez, AR-GE ve savunma endüstrisindeki yenilenmeyle birlikte yaklaşık 100 bin kişiye istihdam yaratmayı umduklarını dile getirdi. “Güvenlik ve Savunma Planı” çerçevesinde, GSYİH’nin yüzde 2’sine çıkarılacak savunma harcamalarının toplamda yaklaşık 34 milyar avro seviyesine ulaşacağı belirtildi. Azınlık hükümeti, destek aldığı Katalan ve Bask ayrılıkçı partilerle anlaşamadığı için 2025 yılı bütçesini Meclise sunamazken 2024 bütçesiyle devam ediyor.