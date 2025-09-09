Haberler

İspanya Başbakanı Sanchez, Soykırım Dedi

İSPANYA BAŞBAKANI YAPTIRIMLARI SAVUNDU

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail’e uyguladığı yaptırımları savunarak, “Tarih, Gazze’ye karşı duyarsız kalanları yargılayacaktır” açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği’nin (AB) İsrail’e karşı net bir pozisyon sergilememesine de eleştiride bulunan Sanchez, “Bazıları gerçeği ifade etmekten kaçınmak için dolaylı ifadelere ve karmaşık söylemlere başvurmayı sürdürüyor” dedi.

Sanchez, AB’nin mevcut kuralları gereğince, İsrail ile silah ticaretinin durdurulması gerektiğinin altını çizdi. “Daha neyi beklediklerini anlamıyorum. İspanya, şimdiye kadar İsrail konusunda yüksek sesle ve dürüstçe konuştu. Herhangi bir pozisyondan bağımsız olarak daima açık ve tutarlı bir duruş sergiledik. Gazze’de yaşananların tarifi zor ama bu durumu tanımlayan bir kelime var: Soykırım. İspanya, bu soykırım sona erene kadar bu vahşeti görmezden gelmeyecek” şeklinde konuştu.

GAZZE’DEKİ OLAYLAR AHLAKİ BİR SORUMLULUKTUR

Gazze’deki olayları 21’inci yüzyılın en karanlık dönemlerinden biri olarak tanımlayan Sanchez, “Gerekirse İsrail’e karşı daha ileri adımlar atacağız. Çünkü bu, ahlaki bir sorumluluk ve hukuki bir görevdir. Tarih, Gazze’ye karşı duyarsız kalanları yargılayacaktır. Akılsızlığın ve vahşetin yoldaşlığındansa insanlığın yalnızlığını her zaman tercih ederim. Filistin’in bize ihtiyacı var ve İspanya onun yanında duracak” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

Çermik'te hayırseverler, 82 okulda öğrencilere kırtasiye ve çanta temin etti. İstanbul Çermikliler Derneği'nin öncülüğündeki bu yardım, eğitime önemli bir destek oldu.
SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

Suriye'nin resmi ajansı, İsrail'in ülke genelinde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Yıl içinde 97 saldırı gerçekleşti.

