İspanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.

7. Hükümetlerarası Zirve Toplantısı Erdoğan ve Sanchez’in başkanlıklarında icra edilecek. İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek zirvede, iki ülke ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleler ele alındı.