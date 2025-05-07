İspanya, BM’ye Gazze Karar Tasarısı Sunacak

İSPANYA HÜKÜMETİNDEN BM GENEL KURULU’NA KANUN TEKLİFİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümet olarak Gazze’de yaşanan olaylara dair bir karar tasarısını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunma kararı aldıklarını duyurdu. Bu açıklama, Meclis Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen bir oturumda yapıldı. Sanchez, bu tasarının amacının Gazze’de sivillerin ve masum insanların öldürülmesinin durdurulması ve çok taraflı yoldan insani yardımların ulaştırılmasına yönelik acil önlemler önermek olduğunu belirtti.

İSPANYA VE İRLANDA’NIN ORTAK YAKLAŞIMI

Pedro Sanchez, Filistin Devleti’ni tanıyan İspanya ve İrlanda’nın, Gazze saldırılarının başladığı günden bu yana İsrail’den hem silah alımını hem de satışını donduran tek Avrupa ülkeleri olduklarını ifade etti. Sanchez, “Bu karar, uluslararası insancıl hukuka uyum konusunda uluslararası sorumluluğun etik ilkelerini yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda demokratik değerlerimizi de savunmak ve vurguladığım teknolojik egemenliğe yönelik bilinçli bir stratejidir. İspanya, Orta Doğu’da barışa ve Filistin’in geleceğine en bağlı ülkelerden biridir” dedi.