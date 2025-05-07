İspanya, Çin’le Stratejik Ortaklığı Güçlendiriyor

ÇİN, İSPANYA İLE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İspanya’nın Çin’le ilişkileri geliştirmeye olan bağlılığını takdir ettiklerini ifade etti. Lin, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, İspanya’nın 2025-2028 yabancı eylem stratejisinin, Çin’le olan kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine vurgu yaptığını belirtti.

STRATEJİK ORTAKLIĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Lin, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in yakın zamanda Çin’e gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak, iki ülkenin kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik bir eylem planı açıkladığını aktardı. Bu planla birlikte stratejik açıdan daha güçlü ve dinamik bir ortaklık kurma önerisinde bulunduklarını söyledi. Lin, iki tarafın ekonomi, ticaret, bilim ve teknoloji alanlarında birçok belge imzaladığını ve elektrikli araçlar ile güç bataryaları gibi yeni enerji konularında da önemli işbirliği yapıldığını kaydetti.

AÇIK İŞBİRLİĞİYLE YENİ FIRSATLAR YARATMAK

Sözcü, iki halkın refahını artırmak ve Çin-Avrupa Birliği ilişkilerine ivme kazandırmak için yeşil kalkınma, yapay zeka ve dijital ekonomi gibi alanlarda açık işbirliğini derinleştirmek için İspanya ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti. Bu işbirliğinin iki ülkenin gelecekteki ilişkileri açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.