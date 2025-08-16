İspanya’da 14 noktada yangın sürüyor

İSPANYA’DA ORMAN YANGINLARI NEDENİYLE CAN KAYBI VE BÜYÜK HASAR

İspanya’da 14 farklı noktada süren orman yangınları sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Yangınlar, ülke genelinde yaklaşık 157 bin hektar alanın yok olmasına neden oldu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar, bu yangınlarla mücadelede zorluk yaşatıyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle gelişen yangınlar, toplamda bin 500 kilometrekarelik alanı küle çevirdi.

ENDİŞE VERİCİ DURUM

İspanya Acil Durum Hizmetleri Genel Müdürü Virgina Barcones, “Ülkenin batısındaki durum son derece endişe verici. İtfaiyeciler, son 20 yılın en kötü orman yangınlarının yaşandığı yaz mevsiminde, güney Avrupa’da çıkan yangınları söndürmek için mücadele ediyorlar. İspanya’da ise yaklaşık iki haftadır süren sıcak hava dalgası ve güney rüzgarları durumu daha da kötüleştiriyor” şeklinde konuştu.

YENİ YANGIN RİSKİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sosyal medya üzerinden, “Bugün de yeni yangınların çıkma riski çok yüksek olan, yine çok zor bir gün olacak” dedi. İspanya Meteoroloji Servisi AEMET, kuzey sahil kesimlerinde sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Aynı zamanda halk, kuzey ve batı bölgelerinde aşırı yangın riskine karşı uyarıldı.

YANGINLARIN YAYILMASI

İspanya’nın Galiçya bölgesindeki bazı yangınlar birleşerek daha büyük bir yangına dönüştü ve bu nedenle bölgedeki otoyollar ve demiryolları kapatıldı. Gaçilya’daki Ourense kentinden komşu şehir Zamora’ya yayılan alevler, bölgenin tahliye edilmesine yol açtı. Bazı kişiler evlerini korumak amacıyla şehirde kalmayı tercih etti. Castilla ve Leon bölgeleri arasında meydana gelen büyük orman yangını ise aniden saatte 4 bin hektar hızla yayıldı. Ancak yangının ilerlemesi, perşembe gününden itibaren durduruldu.

YANGINLA MÜCADELE VE TUTUKLAMALAR

Extremadura bölgesindeki Badajoz şehri yakınlarında çıkan bir başka orman yangını da kontrol altında alınmadan önce hızla büyüyerek 2 bin 500 hektarlık alanı kül etti. Yangınla mücadelede çeşitli zorluklar yaşanırken, İspanya’da orman yangınlarına neden olmaktan 27 kişi tutuklandı. Oimbra kasabasında bir kişi, yasak saatlerde traktör kullanarak yangına sebep olduğu için gözaltına alındı. Ayrıca, Galiçya’da bakır kabloları yakarak yangın çıkaran 2 kişi de tutuklandı. Acil durum yetkilileri, 1 Haziran’dan 15 Ağustos’a kadar toplamda 27 kişinin orman yangınlarına neden olmaktan tutuklandığını ve 86 kişinin incelemeye alındığını belirtti.

ORGANİZASYONLAR VE YARDIM TALEPLERİ

Bu yıl İspanya’da 157 bin hektardan fazla alan orman yangınları yüzünden yok oldu ve bu rakam sıklıkla yıllık ortalamanın yaklaşık iki katıdır. İspanya’nın komşusu Portekiz’de de benzer bir durum yaşanmakta. Portekiz’de binlerce itfaiyeci, ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde beş büyük yangınla mücadele ediyor. Lizbon’un yaklaşık 350 kilometre kuzeydoğusundaki Trancoso’da çıkan yangın, 6 gündür etkisini sürdürüyor. Portekiz Sivil Savunma yetkilisi Mario Silvestre, AB yardım mekanizmasını devreye sokarak 4 Canadair uçağı talep ettiklerini açıkladı.