İspanya’da 14 Yangın, 7 Kişi Öldü

İSPANYA’DA ORMAN YANGINLARINDAN KAYIPLAR

İspanya’nın 14 farklı bölgesinde devam eden orman yangınları sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti. Yüksek sıcaklıkların etkisiyle şiddetini artıran yangınların olduğu bölgelerde acil durum hizmetleri devreye girdi.

AÇIKLAMALARLA İTFAİYECİLER MÜCADELE EDİYOR

İspanya Acil Durum Hizmetleri Genel Müdürü Virgina Barcones, iki haftadır süren sıcak hava dalgası ve güneyden esen rüzgarların durumu daha da olumsuz hale getirdiğini duyurdu. Barcones, “Ülkenin batısındaki durum son derece endişe verici. İtfaiyeciler, son 20 yılın en kötü orman yangınlarının yaşandığı yaz mevsiminde, güney Avrupa’da çıkan yangınları söndürmek için mücadele ediyorlar” şeklinde açıklama yaptı.