İspanya’da Anti-Turizm Eylemleri Yoğunlaşıyor

İSPANYA’DA ANTI-TURİZM KAMPANYALARI YÜKSELİYOR

Anti-turizm aktivistleri, İspanya’da bu yaz kargaşa yaratma niyetinde. Doğal güzellikleri kapatarak ve kiralık araçları ateşe vererek tatilcilere karşı kampanyalarını yoğunlaştırıyorlar. Ayrıca, protesto taktiklerini tartışmak için uluslararası bir zirve planlıyorlar. Eğlence cenneti İbiza’yı ziyaret edenler, geçen ay hayal kırıklığına uğradı. Artan kitle turizmine karşı yerel tepkilerin bir yansıması olarak, popüler bir seyir noktası kayalarla kapatıldı.

ÖZEL MÜLK UYARILARI VE KİRALIK ARAÇLARIN YANMASI

Her akşam binlerce kişi, güneşin dağlık adanın arkasında batışını izlediği ünlü Es Vedra manzara noktasına artık erişim sağlanamıyor. Yorgun arazi sahipleri, kalabalıklar tarafından istila edilmekten şikayetçi. Bir tabela artık ziyaretçilere “Özel Mülk. Erişim Kısıtlı.” uyarısında bulunuyor. Ancak kapatılan yol, geçtiğimiz hafta Tenerife’de yaşanan şiddet olaylarına kıyasla daha az şiddet içeren bir hadise olarak kalıyor. Burada öfkeli aktivistler, bir protesto eylemi olarak kiralık araçları yakmaya başladılar.

ULUSLARARASI PROTESTO ZİRVESİ PLANI

İnternette yayılan rahatsız edici görüntüler, maskeli kişiler tarafından İngiliz tatilcilerin sıkça tercih ettiği Costa Adeje tatil beldesinde yaklaşık 20 kiralık araca yanıcı sıvının dökülmesi ve ateşe verilmesini gösteriyor. Geçmişte öfkeli göstericiler, artan kiralar ve yerel halkı evlerinden eden geçim krizini gerekçe göstererek ziyaretçileri hedef aldı. Bazı eylemciler, protestolarını daha da ileriye taşıyarak havaalanlarını engelleme tehdidinde bile bulundular.

GÜNEY AVRUPA’DA HIZLANAN ANTI-TURİZM HAREKETİ

Anti-turizm hareketi, Güney Avrupa’da giderek daha fazla dikkat çekiyor. İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa’daki tatil merkezlerinden en az 15 aktivist grup, gelecek ay Barselona’da buluşarak bir araya gelecek. Anti-turizm hareketinde önemli bir rol üstlenen “Turizm Küçülmesi için Mahalle Meclisi”, “turistlere karşı Güney Avrupa toprakları ağını güçlendirmek” için çaba sarf ediyor.

KÜLTÜREL ÇATIŞMA VURGUSU

Daha fazla protesto tehdidi geliyor ve İspanya’nın popüler tatil beldelerinde artan kitle turizmine karşı öfke, geçen yılki büyük gösterilerin ardından tırmanıyor. Ocak ayında, tatil beldesinde geçen protestolar sırasında Tenerife’de “bir turisti öldür” yazılı şok edici duvar yazıları görüldü. Bu tehlikeli mesaj, aşırı kalabalıklaşmanın protesto hareketinin sınırlarını aştığına dair endişeleri yansıtıyor. Güvenlik kaygıları nedeniyle kimliğini açıklamayan bir yerel sakin, “Adalardaki durum, çok sayıda turist ve bizi evsiz bırakan, doğal çevremizi ciddi şekilde etkileyen yeni sakinler nedeniyle kötüleşiyor” diye konuştu.

TENEREFE’DE GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Ekim ayında yüzlerce gösterici, Tenerife’nin Troya plajını işgal etti. Güneşlenen tatilciler, “Daha çok turist, daha çok sefalet” ve “Kanarya Adaları satılık değil” gibi sloganlar atan ve pankart taşıyan kalabalıktan rahatsız oldular. Protestocular, Las Americas’ın en popüler plajlarından birine inmeyi başardı ve sahil boyunca yürüyüş yaparak davul çalıp düdük öttürerek seslerini duyurdular.