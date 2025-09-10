İspanya’da Banyo Hayvanı Gündem Oldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜLER

İspanya’da bir otelde çekildiği iddia edilen bazı görüntüler, sosyal medya platformlarında büyük bir yankı uyandırdı. Bir turistin konakladığı otelin banyosunda musluğun arkasından gelen tüylü bir varlık, kameralara yansıdı. Kısa videoda, banyo musluğunun bağlantı noktasından dışarıya doğru uzanan koyu renkli hayvan tüyleri dikkat çekiyor. “Un individuo en mi baño” (Banyomda bir birey var) notuyla paylaşılan video izleyenleri şaşkına çevirdi.

OLAYIN GERÇEKLİĞİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Sosyal medya kullanıcıları, bu olayın gerçek olup olmadığını tartışmaya başladı. Bazıları, görüntülerin bir şaka ya da dijital manipülasyon olabileceğini iddia ederken, diğerleri ise hayvanların tesisat boşluklarından odalara girebileceği görüşünü savundu. Özellikle birçok izleyici, görüntüdeki varlığın bir rakuna ait olabileceği yorumunu yaptı. İspanya’da daha önce benzer olayların yaşandığı da kaydedildi. Geçtiğimiz aylarda Mallorca’da bir evin banyosunda duvarda tarantula tespit edilmişti; Alicante’de ise bir ev sahibinin tuvaletinden yılan çıkması dikkat çekmişti.