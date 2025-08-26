İspanya’da Boğa Festivali Korkutucu Anlar

FESTİVALDE KORKU DOLU ANLAR

İspanya’nın Alfafar kasabasında gerçekleşen bir festivalde korku verici anlar yaşandı. Boynuzlarına bağlı meşalelerle alevler yayan dev bir boğa, kalabalığın ortasında bir adama saldırdı. Görüntülerde, adamın elindeki içeceğiyle birlikte diğer katılımcılarla boğayı kışkırtmaya çalıştığı görülüyor. Ancak boğa birden öfkeyle adama yöneliyor. Adam, güvenlik bariyerlerinin altına kaçmaya çalışsa da, boğanın alevli boynuzu tarafından vuruluyor ve yere düşüyor. Boğa bununla yetinmeyerek yerdeki kurbana saldırmaya devam ediyor, boynuzlarından kıvılcımlar saçılıyor.

ADAMIN KAÇIŞ ÇABASI

Adam panik halinde kaçmaya çalışıyor ve sonunda ayağa kalkarak güvenli bir yere doğru koşabiliyor. Ancak boğanın boynuzuna çantası takıldığı için boğa kafasını hâlâ savuruyor ve izleyenler çantayı geri almak için mücadele ediyor. Bu olay, İspanya’daki festivallerde boğa saldırılarının ilk örneği değil. Geçtiğimiz yıl Tordesillas’da bir festivalde bir adam boğa tarafından boynuzlanarak havaya fırlatılmış ve izleyenlerin müdahalesiyle kurtarılmıştı. Daha ciddi bir olayda ise El Casar bölgesinde bir adam, boğa koşusu sırasında boynuz darbeleri sonucu yaşamını yitirmişti. Kurban, önce Guadalajara Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımına, ardından Madrid’deki La Paz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.

HAYVAN HAKLARI VE YASAL HAKLAR

El Casar yerel yönetimi, bu trajik olayın ardından üç gün resmi yas ilan etti. Hayvan hakları dernekleri, bu tarz etkinliklerin insanlar ve hayvanlar için büyük risk oluşturduğunu, ayrıca çocuklar üzerinde travmatik etkiler yaratabileceğini ifade ediyor. Dernek sözcüsü, “İnsan sağlığı ve hayvanlara saygı modern toplumun öncelikleri olmalı. Bu tür etkinliklerin gerçekten teşvik etmek istediğimiz değerleri yansıtıp yansıtmadığını yeniden düşünmeliyiz” dedi.