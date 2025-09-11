İspanya’da Çalışma Süresi Reddedildi

İSPANYA’DA HÜKÜMETİN YASA TEKLİFİ REDDEDİLDİ

İspanya’da hükümetin haftalık çalışma saatini 40’tan 37,5 saate indirilmesini amaçlayan yasa tasarısı, Meclis’te gerçekleştirilen oylamada reddedildi. Azınlıkta bulunan sol koalisyon hükümeti tarafından önerilen bu yasa teklifi, 170 oy lehte, 178 oy aleyhte alınarak sonuçlandı. Oylamada, muhalefetteki muhafazakar Halk Partisi (PP), aşırı sağcı Vox ve Junts partileri karşı oy verdi.

Junts partisinin, azınlık hükümetine genellikle dışarıdan destek verdiği ancak Katalonya’daki bağımsızlık yanlısı talepleri nedeniyle hükümetle yapılan görüşmelerde sonuç alamadığı ve bu nedenle aleyhte oy verdiği ifade edildi. Bu durum, Junts’un hükümet üzerindeki etkisini zayıflatmış görünüyor ve gelecekteki işbirliği ihtimallerini belirsiz hale getiriyor.

Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, söz konusu yasa teklifini daha da iyileştirip Bakanlar Kurulu onayından sonra yeniden Meclis’e sunacaklarını belirtti. Bu adım, hükümetin çalışma sürelerini azaltma hedefinin hala devam ettiğini gösteriyor.