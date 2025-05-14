İspanya’da Kimyasal Depoda Yangın Çıktı

İSPANYA’DA KİMYASAL ÜRÜN DEPOSUNDA YANGIN

İspanya’nın Sevilla kenti yakınlarındaki Alcala de Guadaira’da bulunan La Red sanayi sitesindeki kimyasal ürün deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans hemen sevk edilirken, yangın kısa bir süre içinde hızla yayıldı.

BÖLGE SAKİNLERİ UYARILDI

Yetkililer, sağlığa zararlı maddelerin havaya karışma ihtimaline karşı bölgedeki sakinlerden evlerinden çıkmamalarını istedi. Plainsur’a ait depodaki tüm çalışanların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini bildiren yetkililer, depoda mahsur kalan kimse olmadığını da duyurdu. Yangının çıkış nedeni ise henüz tespit edilemedi.