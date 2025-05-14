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İspanya’da Kimyasal Yangın Olayı Yaşandı

İSPANYA’DA KİMYASAL ÜRÜN DEPOSUNDA YANGIN

İspanya’nın Sevilla kenti yakınlarında, Alcala de Guadaira’da bulunan La Red sanayi sitesindeki kimyasal ürün deposunda yangın meydana geldi. Olayın ardından, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi. Yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

BÖLGE SAKİNLERİNE UYARI

Yetkililer, sağlığa zararlı kimyasalların havaya karışma ihtimaline karşılık bölgedeki sakinlerden evlerinden çıkmamalarını istedi. Plainsur’a ait depodaki tüm işçiler güvenli bir şekilde tahliye edildi ve depoda mahsur kalan kimsenin olmadığı belirtildi. Yangının nedenine dair henüz bir bilgi yok.

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