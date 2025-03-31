İspanya’da Madende Patlama: 5 Ölü, 4 Yaralı

KÖMÜR MADENİNDE PATLAMA OLDU

İspanya’nın kuzeyinde bulunan Asturias Prensliği’ne ait Degana kentindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitiriyor, 4 kişi ise ağır yaralanıyor. Acil servis ekipleri, olayda 2 kişinin yara almadan kurtulduğunu bildiriyor. Oluşan bu trajik tablo, bölgedeki madenlerin güvenliğini bir kez daha gündeme getiriyor.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İspanya hükümetinin Asturias’taki temsilcisi Adriana Lastra, yapılan ilk değerlendirmelerin patlamanın metan gazından kaynaklandığını ortaya koyduğunu belirtirken, “Polis zaten ne olduğunu araştırıyor, zaten olay yerindeler” şeklinde açıklama yaptı. Bu olay, madencilik sektöründeki güvenlik önlemlerinin sorgulanmasına neden oluyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, “Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadeleriyle taziyelerini iletiyor. Ülkedeki bu trajik olayın ardından, Asturias bölgesel hükümetinin başkanı Adrian Barbon, 2 günlük yas ilan ettiğini duyurdu.