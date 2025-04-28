İspanya’da Ohal İlan Edildi

İSPANYA’DA OHAL İLANI

İspanya’da İçişleri Bakanlığı, ülkedeki geniş bir alanda yaşanan elektrik kesintileri sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı. Bakanlık, OHAL’in, talep eden bölgelerde uygulanacağını bildirdi. Şu ana dek Madrid, Endülüs ve Extremadura, elektrik kesintileri nedeniyle merkezi hükümetten kamu düzenini sağlama ve diğer işlevleri devralma talebinde bulundu.

PANİK HALİ ALIŞVERİŞTE GÖRÜLDÜ

Elektrik kesintisi, halk arasında paniğe yol açtı ve bunun sonucu olarak marketlerde yoğunluk gözlemlendi. Madrid ve Barcelona gibi büyük şehirlerde, insanlar elektrik kesintisinden sonra marketlere akın etti ve panikle alışveriş yaptı. Marketlerdeki kalabalıklar, cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kademeli Elektirik Sağlanıyor

İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, Katalonya, Aragon, Bask Bölgesi, Galiçya, Asturias, Navarre, Kastilya ve Leon, Extremadura, Andalucia ve La Rioja’nın bazı kısımlarına elektrik verilmeye başlandığını açıkladı. Elektriğin başka bölgelerde de kademeli olarak sağlanacağı belirtildi.

BAŞBAKAN’DAN AÇIKLAMA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada elektrik kesintisinin nedeninin hala tespit edilmediğini ifade etti. Halkı spekülasyonlara karşı uyaran Sanchez, Fransa ve Fas’ın yardımları sayesinde İspanya’nın kuzey ve güneyindeki bazı bölgelere elektriğin yeniden sağlandığını bildirdi. Ayrıca halka, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmeleri çağrısında bulundu.

PORTEKİZ’DE TRAFİK VE ULAŞIM SORUNLARI

Portekiz’de de benzer şekilde, ülke genelinde trafik ışıkları elektrik kesintisinden etkilendi. Başkent Lizbon ve Porto şehirlerinde metro seferleri durduruldu. Lizbon’da kartlı ödemelerin yapılamadığı ve Portekizli havayolu şirketlerinin uçuşu olan yolculara havalimanlarına gitmemeleri konusunda uyarılarda bulunduğu ifade edildi. TAP Air, müşterilerini bir sonraki duyuruya kadar havalimanlarına gitmemeleri konusunda bilgilendirdi.

FRANSA’DA KISA SÜRELİ KESİNTİLER

Fransa’nın bazı bölgelerinde de kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Fransa elektrik şebeke operatörü RTE, İspanya ve Portekiz’deki kesintiler sonrası kendi bölgelerinde geçici kesintilerin yaşandığını duyurdu. Ancak, kesintinin boyutuyla ilgili herhangi bir detay vermedi. RTE’nin açıklamasında, Fransa’da kısa süreli kesintilerin ardından elektriğin yeniden verildiği belirtildi.