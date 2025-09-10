İspanya’da Otel Banyosunda Görüntü Şaşırttı

İSPANYA’DA GİZEMLİ GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEME GELDİ

İspanya’daki bir otelin banyosunda çekildiği öne sürülen ilginç görüntüler sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Bir turistin kaldığı otelin banyosunda musluğun arkasından çıkan tüylü bir varlık, kameralar tarafından kaydedildi. Videoda, banyo musluğunun bağlantı noktasından dışarı doğru uzanan koyu renkli tüyler dikkat çekiyor. Video, “Un individuo en mi baño” (Banyomda bir birey var) notuyla paylaşılarak izleyicileri şaşırtmayı başardı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN FARKLI GÖRÜŞLER

Bu olayın gerçek olup olmadığı, sosyal medya kullanıcıları arasında yoğun bir tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar, videonun bir şaka ya da dijital manipülasyon olabileceğini iddia ederken; diğerleri ise hayvanların tesisat boşluklarından odalara girebileceği gerçeklerine dikkat çekti. Özellikle birçok izleyici, görüntüdeki varlığın bir rakuna ait olabileceğini dile getiriyor.

İspanya’da geçmişte benzer olayların yaşandığı da biliniyor. Geçtiğimiz aylarda Mallorca’da bir evin banyosunun duvarında bir tarantula bulunmuş, Alicante’de ise bir ev sahibinin tuvaletinden bir yılan çıkmıştı. Bu durumlar, bölgede doğal yaşamın bazen insanlarla iç içe geçebileceğini bir kez daha gösteriyor.