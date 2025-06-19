İspanya’da Polis, Adamı Boğarak Öldürdü

İSPANYA’DA ŞOK EDEN OLAY

İspanya’nın Madrid’e yakın Torrejon de Ardoz kasabasında gerçekleşen olay, ülkenin gündeminde önemli bir yer kapladı. Görevde olmayan bir polis memuru, cep telefonunun çalındığını iddia ettiği bir adamı yakalayarak sokakta boğarak öldürdü. Olay anına dair görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 58 yaşındaki polis, Salı akşamı bir arkadaşla yemek yerken cep telefonunun çalındığını fark etti. Zanlıyı yakalamak için hareket eden polis, adamı yere yatırarak boğazını sıkmaya başladı. Görüntülerde, çevredeki insanlar defalarca “Lütfen nefes almasına izin verin!” şeklinde bağırarak müdahalede bulunmaya çalıştı. Ancak polis, uyarılara kulak asmadan boğmaya devam etti. Bir görgü tanığı ise “Polis geliyor zaten, lütfen bırakın artık!” diyerek yalvardı ama memur müdahalesini sonlandırmadı. Bu esnada bir diğer sivil polis memurunun olay yerinde oturduğu görüldü. Vatandaşlardan biri, sivil polisi de tekmeledi.

OLAY SONRASI GELİŞMELER

Polis ekipleri olay yerine ulaştığında, 35 yaşındaki Fas kökenli zanlının bilincini kaybettiği belirlendi. Kısa süre sonra kalp krizi geçirdi ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre ölüm nedeni boğulma olarak tespit edildi, ancak kesin sonuç için otopsi yapılacak. Gözaltına alınan polis memuru hakkında soruşturma açıldı ve Perşembe günü mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Ayrıca, olay sırasında iki polis memurunun alkol aldığı iddialarıyla birlikte mahkeme, gözaltındaki memura alkol testi uygulanmasını talep etti. İspanyol gazetesi El Pais’e göre, hayatını kaybeden kişi kısa bir süre önce cezaevinden tahliye edilmişti.

SİYASİ PARTİLERDEN TEPKİ

Olay, İspanya’da büyük bir infial oluşturdu. Siyasi partiler, bu durumu ırkçılık ve polis şiddeti ile ilişkilendirerek tepki gösterdi. Sol parti Más Madrid, açıklamasında “İki görevde olmayan polis memuru, alkol etkisi altındayken bir insanı öldürdü. Bu olay, polis şiddetinin ve kurumsal ırkçılığın ne kadar normalleştiğini gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı. Parti, ayrıca sosyal medya aracılığıyla olayın derhal soruşturulmasını ve adaletin sağlanmasını talep etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından binlerce kullanıcı tepki gösterdi. Bir kullanıcı, “Bir telefon için bir insan öldürüldü. Bu toplum ne hale geldi?” diyerek isyan etti. Diğer bir kullanıcı ise olayı, 2020 yılında ABD’de polis tarafından boğularak hayatını kaybeden George Floyd’un ölümüne benzetti. Floyd, ABD’li polis Derek Chauvin’in boynuna diziyle basması sonucu yaşamını yitirmişti ve bu durum, dünya genelinde büyük protestolara yol açmıştı.